A Figline e Incisa arriva il camper dello “Psicologo on the road”

FIRENZE – “Sali. Qui ti possiamo aiutare e offrire un supporto gratuito”. È il messaggio su quattro ruote che, in via sperimentale e per tre mesi, sarà possibile intercettare, 3 volte a settimana, a Figline e Incisa in Val d’Arno. Nei mesi di novembre, marzo e aprile, il mercoledì nel centro storico figlinese e durante il mercato del martedì a Figline e del venerdì a Incisa, sarà possibile trovarsi davanti al camper dello Psicologo on the road.

Si tratta di un progetto sperimentale di uno studio he su richiesta del Comune scenderà in strada per offrire cinque sedute gratuite a chi busserà alla sua porta.

Consigliata (ma non obbligatoria) la prenotazione: al 340.7281880 in tutte le date, infatti, oltre ad uno psicologo e/o psicoterapeuta, sarà a disposizione anche un operatore di segreteria, che si occuperà del primo accesso e prenderà in carica le richieste.

Come e dove prenotare. Le sedute si svolgeranno: il martedì dalle 9 alle 13 e il mercoledì dalle 16 alle 19 in piazza Salvo D’Acquisto, a Figline; il venerdì dalle 9 alle 13 in via Olimpia, a Incisa. Il progetto partirà lunedì 31 ottobre (data di recupero del mercato dell’1 novembre) e andrà avanti fino al 30 novembre, per poi ripartire dal 7 marzo al 28 aprile.

Sul camper si alterneranno: Maurizio Cinquini (psicologo e psicoterapeuta); Camilla Niccolai (psicologa); Stefano Molinari (collaboratore di ricerca all’università di Trento, life coach, laureato in psicologia clinica e psicologia cognitiva, sta svolgendo il tirocinio professionalizzante finalizzato all’iscrizione all’Albo degli psicologi); Chiara Giordani (laureata in psicologia c/o l’università di Parma, si sta specializzando in psicologia dell’intervento clinico e sociale e sta svolgendo il tirocinio finalizzato all’iscrizione all’Albo degli psicologi); Francesca Baldassarri (laureata in psicologia c/o l’università di Parma, sta svolgendo il tirocinio professionalizzante finalizzato all’iscrizione all’Albo degli psicologi)

Il progetto I Fiv good

Lo Psicologo on the road si inserisce nella più ampia campagna I Fiv good, un tris di progetti (Psicologo on the road, LoveLab e MotivArte) che promuovono il ben-essere psicofisico per tutte le età, nel periodo post pandemico. Come? Offrendo un sostegno psicologico professionale (e gratuito), attivando dei laboratori di educazione all’affettività e alla sessualità nelle scuole (nel secondo quadrimestre) e attraverso incursioni artistiche ‘formato manifesto’ in giro per Figline e Incisa (in corso).

Quest’ultimo (partito in occasione di Think-Festival della cultura digitale) prevede l’affissione in giro per Figline e Incisa di messaggi artistici e motivazionali, che verranno poi collocati in maniera permanente in municipio e in biblioteca. Ideatrice e illustratrice è Enrica Mannari, creative mentor, artista e designer livornese, che ha messo a disposizione del Comune la sua creatività per portare l’arte in strada. Obiettivo: attivare una rivoluzione gentile, attraverso parole e immagini che puntano a promuovere la fiducia in sé stessi e le relazioni positive con gli altri.

“Come amministrazione comunale crediamo fortemente che, soprattutto post Covid, ci sia bisogno di coltivare e curare la sfera delle relazioni umane, che ci sono tanto mancate in pandemia, ma anche di fermarci un attimo a prendere consapevolezza di quello che è successo e dell’impatto che ha avuto sulla nostra sfera relazione, emotiva e psicologica – spiega la sindaca di Figline Incisa Mugnai – Per questo motivo, abbiamo cercato di rispondere a questo bisogno con azioni concrete, orientate alla motivazione, al benessere psicofisico e all’attenzione verso sé e verso gli altri. Il tutto rivolgendosi a professionisti dei vari segmenti progettuali, in modo da offrire ai nostri cittadini un supporto e un sostegno qualificato e incisivo”.