Agente di polizia municipale libero dal servizio recupera un motorino rubato

FIRENZE – Mentre era libero dal servizio, un agente di polizia municipale alla guida della propria moto ha recuperato un motoveicolo rubato.

L’agente ha notato due persone senza casco a bordo di una moto proveniente dal lato biblioteca nazionale. Allertata la centrale operativa, è partito all’inseguimento del motoveicolo fermando i due in via della Chiesa, da dove le due persone si sono date alla fuga ma sono state poi rintracciate con l’aiuto di altre pattuglie e accompagnati al comando.

La moto è stata riconsegnata alla proprietaria che aveva parcheggiato il veicolo nel pomeriggio in piazza Cavalleggeri. I due sono stati denunciati.

“Un plauso all’agente per il suo tempestivo intervento e la sua dedizione alla causa della sicurezza in città – ha detto l’assessore alla polizia municipale Andrea Giorgio -. Un ringraziamento a tutto il corpo della Polizia municipale, che anche in questo caso ha portato a termine un intervento per la sicurezza di tutti”.