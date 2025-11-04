18.2 C
Firenze
martedì 4 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Alluvione 2023, prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre

Soddisfatto il governatore Giani: "Ci consente di attivare e seguire procedure complesse e molto burocratiche"

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
(foto vigili del fuoco)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il Consiglio dei ministri ha approvato una nuova proroga dello stato di emergenza per i territori toscani colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si verificarono tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre del 2023. Con il decreto appena emanato, la durata dello stato di emergenza viene estesa fino al 31 dicembre 2025, garantendo così la continuità degli interventi già avviati nei territori più colpiti.

La proroga interessa in particolare le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, investite da fenomeni meteorologici straordinari a partire dal 2 novembre 2023, e quelle di Massa-Carrara e Lucca, dove il maltempo si era abbattuto già dal 29 ottobre dello stesso anno.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che aveva più volte sottolineato la necessità di un prolungamento: “Come avevamo detto proprio in questi giorni, la proroga era indispensabile. Lo stato di emergenza è ciò che ci consente di attivare e seguire procedure complesse e molto burocratiche. Abbiamo avviato interventi importanti su argini, infrastrutture e centri abitati, ma serve tempo per completarli nell’interesse di cittadini, imprese e comunità locali. Interrompere ora lo stato di emergenza per avviare nuove e diverse procedure non sarebbe stato agevole, né nell’interesse dei cittadini”.

Il nuovo decreto segue le precedenti deliberazioni del Consiglio dei ministri che, nel tempo, hanno via via esteso e prorogato lo stato di emergenza: la Regione Toscana conferma il proprio impegno nel coordinamento delle operazioni di ripristino, mitigazione del rischio e messa in sicurezza idraulica, in stretta collaborazione con gli enti locali e la protezione civile, per garantire la piena ripartenza dei territori ancora alle prese con le conseguenze del maltempo di due anni fa.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18.2 ° C
18.8 °
16.3 °
51 %
1.5kmh
0 %
Mar
17 °
Mer
19 °
Gio
18 °
Ven
18 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1514)ultimora (1396)sport (69)demografica (37)Serie A (13)Regione Toscana (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati