Crolla un pino in una resede condominiale, paura a Firenze

FIRENZE – Paura per il crollo di un pino in un giardino condominiale.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest sono intervenuti poco prima delle 15 nel comune di Firenze in via Giuseppe Pescetti, per il crollo in una resede.

Inviata immediatamente una squadra che giunta sul posto ha verificato che non vi fossero la presenza di persone e animali sotto la grande chioma. Successivamente sono stati effettuati una serie di tagli per liberare la sede stradale.

In seguito al crollo del pino una vettura è rimasta danneggiata ma non ci sono persone coinvolte.