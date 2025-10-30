17.7 C
A1, tra Firenze e Siena stop ai sorpassi dei camion: al via la sperimentazione

Autostrade per l’Italia introduce un divieto temporaneo per i mezzi pesanti tra i caselli di Incisa-Reggello e Chiusi

Cronaca
REDAZIONE
Autostrade
Foto di: sito web / autostrade.it
FIRENZE – Dal 3 novembre 2025, lungo l’autostrada A1 tra Incisa-Reggello e Chiusi, scatterà un divieto di sorpasso per i mezzi con massa superiore a 12 tonnellate. Il provvedimento sarà valido in entrambe le direzioni.

Autostrade per l’Italia lo introduce a titolo sperimentale. L’obiettivo è valutare gli effetti sulla sicurezza e sulla scorrevolezza del traffico nei tratti autostradali a due corsie.

Il segmento interessato, lungo circa 90 chilometri, è particolarmente significativo: ospita una percentuale di mezzi pesanti superiore alla media e presenta caratteristiche orografiche specifiche che lo rendono diverso da altre sezioni dell’A1, dove il divieto è già vigente, ad esempio in gallerie o in zone con forti variazioni di altitudine.

La sperimentazione è stata concordata con la Polizia Stradale e le prefetture, che hanno informato anche gli enti locali. La Polizia Stradale garantirà il rispetto dell’ordinanza con servizi dedicati.

Autostrade precisa che l’eventuale estensione definitiva del divieto, e la sua applicazione ad altri tratti simili, sarà decisa dopo l’analisi dei dati raccolti durante il periodo sperimentale.

