Fiamme di notte in un edificio all’ippodromo delle Mulina

Sul posto sono state inviate una squadra e automezzi in supporto con due autobotti e un'autoscala per domare l'incendio

Cronaca
REDAZIONE
Fiamme di notte in un edificio all'ippodromo delle Mulina (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
FIRENZE – Incendio di un edificio all’ippodromo delle Mulina. 

È successo questa notte intorno alle 2,10 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest e di Calenzano. 

Sul posto sono state inviate una squadra e automezzi in supporto con due autobotti e un’autoscala.

I vgili del fuoco giunti sul posto, hanno effettuato lo spegnimento di un edificio composto da due piani fuori terra completamente interessati dall’incendio di masserizie. Non ci sono persone rimaste coinvolte.

