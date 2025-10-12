Fiamme di notte in un edificio all’ippodromo delle Mulina

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Incendio di un edificio all’ippodromo delle Mulina.

È successo questa notte intorno alle 2,10 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest e di Calenzano.

Sul posto sono state inviate una squadra e automezzi in supporto con due autobotti e un’autoscala.

I vgili del fuoco giunti sul posto, hanno effettuato lo spegnimento di un edificio composto da due piani fuori terra completamente interessati dall’incendio di masserizie. Non ci sono persone rimaste coinvolte.