SESTO FIORENTINO – Fiamme nella notte: cinque veicoli distrutti, a rischio un camion a Gnl.

Intervento notturno dei vigili del fuoco a Sesto Fiorentino, dove un incendio scoppiato poco dopo l’una in via degli Olmi ha distrutto tre van e due furgoni, coinvolgendo anche due abeti nelle vicinanze.

Sul posto sono accorsi i distaccamenti di Firenze Ovest e Calenzano con due squadre e un’autobotte. I pompieri hanno domato le fiamme utilizzando schiumogeno e messo in sicurezza un mezzo pesante alimentato a Gnl, surriscaldato dall’irraggiamento termico, evitando conseguenze ben più gravi.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Signa e la polizia. Le cause del rogo sono al momento al vaglio degli inquirenti.