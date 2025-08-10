38.5 C
Firenze
domenica 10 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fiamme nella notte: cinque veicoli distrutti, a rischio un camion a Gnl

I pompieri hanno domato le fiamme utilizzando schiumogeno e messo in sicurezza il mezzo pesante surriscaldato

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Fiamme nella notte: cinque veicoli distrutti, a rischio un camion a Gnl
Fiamme nella notte: cinque veicoli distrutti, a rischio un camion a Gnl (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

SESTO FIORENTINO – Fiamme nella notte: cinque veicoli distrutti, a rischio un camion a Gnl. 

Intervento notturno dei vigili del fuoco a Sesto Fiorentino, dove un incendio scoppiato poco dopo l’una in via degli Olmi ha distrutto tre van e due furgoni, coinvolgendo anche due abeti nelle vicinanze.

Sul posto sono accorsi i distaccamenti di Firenze Ovest e Calenzano con due squadre e un’autobotte. I pompieri hanno domato le fiamme utilizzando schiumogeno e messo in sicurezza un mezzo pesante alimentato a Gnl, surriscaldato dall’irraggiamento termico, evitando conseguenze ben più gravi.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Signa e la polizia. Le cause del rogo sono al momento al vaglio degli inquirenti.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
38.5 ° C
39.5 °
37 °
21 %
2.1kmh
0 %
Dom
37 °
Lun
39 °
Mar
40 °
Mer
40 °
Gio
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (15)carabinieri (15)incidente (13)Pisa Sporting Club (12)vigili del fuoco (11)calciomercato (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati