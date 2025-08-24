18.6 C
Firenze
lunedì 25 Agosto 2025
Fiamme sul tetto del teatro Viper a Firenze: nottata di superlavoro per i vigili del fuoco

Praticate aperture sulla copertura per raggiungere i punti interessati. Impiegato anche un robot cingolato per erogare acqua in condizioni di sicurezza

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Fiamme sul tetto del teatro Viper a Firenze: nottata di superlavoro per i vigili del fuoco
Fiamme sul tetto del teatro Viper a Firenze: nottata di superlavoro per i vigili del fuoco (foto vigili del fuoco)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Dalle 21 di ieri sera (23 agosto) i vigili del fuoco stanno operando nel comune di Firenze, in via Pistoiese, per domare un incendio che ha interessato la copertura del teatro Viper.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale di Firenze, dei distaccamenti di Firenze Ovest, Calenzano e San Casciano in Val di Pesa, con il supporto di un’autobotte dal comando di Prato.

Il dispositivo di soccorso ha visto l’impiego di due squadre operative, due autoscale, tre autobotti, un carro aria e il funzionario di servizio per il coordinamento delle operazioni.

L’intervento si è rivelato particolarmente complesso a causa della tipologia del tetto, un tetto ventilato con più strati di coibentazione. I vigili del fuoco hanno inizialmente praticato aperture sulla copertura per raggiungere i punti interessati, successivamente sono stati realizzati varchi dal basso verso l’alto per consentire l’erogazione di acqua e schiuma. È stato inoltre impiegato un robot cingolato dotato di monitor per l’erogazione dell’acqua in condizioni di maggiore sicurezza.

Nelle prime fasi dell’emergenza erano presenti anche la polizia di Stato, la polizia locale, personale della protezione civile del Comune di Firenze e un’ambulanza a scopo precauzionale.

“I Vigili del Fuoco sono al lavoro senza sosta per domare le fiamme alla copertura del Teatro Viper di Firenze in via Pistoiese – ha commentato il governatore Eugenio Giani – Attivata anche la nostra Agenzia per la protezione ambientale. Grazie a tutte le donne e gli uomini impegnati ed esprimo vicinanza al Viper e a chi lo vive, uno spazio di cultura e socialità”

© Riproduzione riservata

