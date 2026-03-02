Firenze, accoltellato sul tram dopo un tentativo di furto

FIRENZE – Un episodio di tentata rapina si è verificato nel primo pomeriggio di ieri (1 marzo) lungo la linea T2, all’altezza della fermata di viale Fratelli Rosselli, dove un uomo è stato aggredito e ferito con un coltello.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un cittadino peruviano di 43 anni sarebbe stato avvicinato da un gruppo di cinque uomini mentre si trovava in prossimità della fermata. Gli aggressori lo avrebbero spintonato nel tentativo di sottrargli il portafoglio. Di fronte alla reazione della vittima, uno dei componenti del gruppo avrebbe estratto un coltello colpendolo alla schiena, per poi fuggire insieme agli altri.

L’episodio, avvenuto in pieno giorno e in un’area particolarmente frequentata dai pendolari, ha generato momenti di tensione tra i passeggeri presenti sul convoglio e nelle immediate vicinanze della fermata. Alcuni testimoni avrebbero assistito alla scena, contribuendo a fornire le prime indicazioni utili agli investigatori intervenuti sul posto.

Il 43enne è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice di urgenza all’ospedale per le cure necessarie. Le sue condizioni, secondo quanto appreso, non sarebbero gravi e l’uomo non risulterebbe in pericolo di vita.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare i responsabili. Le indagini si stanno concentrando anche sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo il tracciato e nelle aree di fermata.

Ulteriori verifiche riguarderanno eventuali collegamenti tra i soggetti coinvolti e altri episodi simili avvenuti recentemente nella zona. L’obiettivo degli investigatori è chiarire il contesto in cui si è verificato il tentativo di rapina e individuare al più presto gli autori del gesto.