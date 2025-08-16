Incendio di bosco anche a San Casciano Val di Pesa: in azione gli elicotteri

Getting your Trinity Audio player ready...

SAN CASCIANO VAL DI PESA – È un Ferragosto nero per la Toscana, colpita da nuovi incendi in diverse aree del territorio regionale.

Nel pomeriggio di oggi (17 agosto), poco dopo le 16, un rogo si è sviluppato a San Casciano Val di Pesa, in località Castello di Gabbiano. Le fiamme hanno rapidamente interessato una zona collinare densamente boscata, ricca di pini e querce. Le condizioni meteo, con temperature elevate e prolungata assenza di piogge, hanno favorito l’avanzata del fronte. Nonostante il tempestivo intervento delle squadre di volontariato antincendi boschivi, la propagazione è stata rapida e ha reso necessario l’invio di ulteriori rinforzi.

La sala operativa provinciale di protezione civile ha disposto l’impiego di due elicotteri e di un direttore delle operazioni. Diverse squadre di terra sono state inviate a supporto per arginare le fiamme, che minacciano ulteriori porzioni di bosco con un alto carico di combustibile vegetale e alcune abitazioni sparse. Sul posto operano anche i vigili del fuoco, impegnati sia nel presidio dei manufatti civili sia nelle operazioni di rifornimento dei mezzi.

La situazione rimane complessa anche in provincia di Grosseto, dove da ore si combatte un vasto incendio in località Cana, nei pressi di Roccalbegna. Canadair, elicotteri e numerose squadre di terra sono al lavoro per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area prima del calare della notte. Le operazioni di bonifica e controllo, avvertono i soccorritori, andranno avanti ancora a lungo.

Un Ferragosto dunque all’insegna dell’emergenza, con uomini e mezzi impegnati senza sosta su più fronti per difendere boschi, abitazioni e territorio.