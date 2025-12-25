9.8 C
Lutto per la scomparsa dell’ex assessora comunale di Fucecchio Stefania Falchi

Insegnante di sostegno alla scuola Montanelli Petrarca in giunta si è occupata di politiche giovanili e di istruzione e formazione

Cronaca
REDAZIONE
L'ex assessora di Fucecchio Stefania Falchi (foto FB)
FUCECCHIO – La sindaca di Fucecchio Emma Donnini, l’amministrazione comunale e tutto il Comune di Fucecchio si stringono alla famiglia di Stefania Falchi, venuta a mancare nelle scorse ore.

Falchi – di professione insegnante di sostegno alla scuola Montanelli Petrarca di Fucecchio – aveva ricoperto per due mandati il ruolo di assessore: nel 1999 l’allora primo cittadino Florio Talini la scelse per il neonato assessorato alle politiche giovanili, che da allora e grazie al lavoro di Stefania ha conosciuto uno sviluppo molto rilevante; si pensi al Festival Marea, ad esempio, di cui Stefania Falchi era una delle colonne portanti.

Nel 2004, inoltre, il primo cittadino Claudio Toni le affidò le deleghe – tra le altre – alla pubblica istruzione e alla formazione, con risultati importanti dai nidi fino alle scuole superiori. Sia in politica che sul lavoro Stefania era animata da competenza, passione e umanità.

Per chi volesse darle l’ultimo saluto il funerale si svolgerà domani (26 dicembre) alle 15 nella chiesa di San Pierino. La sindaca Emma Donnini sarà presente in veste ufficiale, accompagnata dal gonfalone comunale.

