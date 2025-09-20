Maltratta la madre, arrivano i carabinieri: trentenne in manette

Getting your Trinity Audio player ready...

CERTALDO – Personale della stazione dei carabinieri di Certaldo, ha proceduto all’arresto di un cittadino bulgaro di 30 anni, per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre.

La donna, recandosi alla stazione carabinieri il giorno precedente aveva già denunciato le condotte aggressive del figlio ormai divenute intollerabili.

Quella stessa sera è seguito un intervento dei sanitari nei confronti del giovane tornato in casa sotto l’influenza di stupefacenti. Quest’ultimo uscito dall’ospedale, dopo essere tornato nuovamente a casa, ha iniziato a minacciare nuovamente la madre, arrivando ad una vera e propria aggressione fisica, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri, che dopo aver ricostruito la vicenda mediante dei filmati girati con il cellulare della vittima, hanno arrestato l’autore portandolo a Sollicciano a Firenze.

L’arresto è stato convalidato, e nei confronti dell’uomo è scattata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché di comunicare con la stessa.