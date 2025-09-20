23.8 C
Firenze
lunedì 22 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Maltratta la madre, arrivano i carabinieri: trentenne in manette

La donna proprio quella mattina si era decisa a denunciare le condotte violente del figlio, ora allontanato dalla casa familiare

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Inseguimento da film dopo un controllo dei carabinieri: arrestati in due
(foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

CERTALDO – Personale della stazione dei carabinieri di Certaldo, ha proceduto all’arresto di un cittadino bulgaro di 30 anni, per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre.

La donna, recandosi alla stazione carabinieri il giorno precedente aveva già denunciato le condotte aggressive del figlio ormai divenute intollerabili.

Quella stessa sera è seguito un intervento dei sanitari nei confronti del giovane tornato in casa sotto l’influenza di stupefacenti. Quest’ultimo uscito dall’ospedale, dopo essere tornato nuovamente a casa, ha iniziato a minacciare nuovamente la madre, arrivando ad una vera e propria aggressione fisica, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri, che dopo aver ricostruito la vicenda mediante dei filmati girati con il cellulare della vittima, hanno arrestato l’autore portandolo a Sollicciano a Firenze.

L’arresto è stato convalidato, e nei confronti dell’uomo è scattata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché di comunicare con la stessa.

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
23.8 ° C
25.4 °
23.1 °
72 %
6.2kmh
40 %
Lun
25 °
Mar
22 °
Mer
22 °
Gio
20 °
Ven
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)carabinieri (12)elezioni regionali Toscana 2025 (11)vigili del fuoco (9)Serie C (9)santi del giorno (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati