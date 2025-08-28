Maxi incendio si estende da un ristorante all’intero palazzo: 11 in ospedale

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Momenti di paura la scorsa notte nel centro di Firenze, in Borgo San Lorenzo, dove intorno all’una di notte è divampato un incendio nella cucina di un ristorante, propagandosi rapidamente anche al locale confinante.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, con autoscala, carro aria e funzionario di servizio per il coordinamento delle operazioni. L’edificio coinvolto, di quattro piani, ospita sopra ai ristoranti un B&B, con una struttura articolata e numerosi disimpegni che hanno reso complesse le operazioni di soccorso.

Le fiamme, sviluppatesi con intensità anche a causa della presenza di una corte interna, hanno raggiunto gli appartamenti del primo piano. I vigili del fuoco hanno evacuato l’intero condominio e tratto in salvo due persone che, rimaste intrappolate dai fumi e dalle fiamme, nel tentativo di mettersi in salvo avevano legato delle lenzuola per calarsi verso la corte interna adiacente alla basilica di San Lorenzo.

In totale sono state soccorse 11 persone, tra cui tre bambini, affidate al personale sanitario e trasportate per accertamenti negli ospedali cittadini, incluso il pronto soccorso pediatrico del Meyer.

Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente impegnative: i vigili del fuoco hanno proceduto al raffreddamento dei locali e, con il supporto del nucleo Nbcr, alla verifica della stabilità dei travetti in legno tra il piano terra e il primo piano, oltre al controllo delle canne fumarie dei ristoranti.

Gravi i danni riportati dalle due attività commerciali e da alcuni appartamenti soprastanti, che insieme alle strutture ricettive sono state dichiarate non fruibili. Sul posto resta una squadra dei vigili del fuoco per le operazioni di bonifica e monitoraggio.