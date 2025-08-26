Paura per una copiosa fuga di gas a Firenze durante i lavori alla strada

|
FIRENZE – Grande paura per una fuga di gas a Firenze causata da lavori stradali fra piazzale Donatello e Borgo Pinti.
Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Firenze Ovest anche con il nucleo Nbcr, che ha garantito a sicurezza durante le fasi di riparazione effettuate dal personale di Toscana Energia, con l’erogazione di acqua nebulizzata.
Sul posto è stato richiesto l’intervento della polizia locale per la gestione della circolazione veicolare e pedonale.
La situazione è tornata sotto controllo nell’arco di un’ora e mezza circa con la risoluzione del problema,