Paura per una copiosa fuga di gas a Firenze durante i lavori alla strada

I vigili del fuoco sono intervenuti anche con il nucleo Nbcr, che ha garantito a sicurezza durante le fasi di riparazione

Cronaca
REDAZIONE
(Foto vigili del fuoco)
FIRENZE – Grande paura per una fuga di gas a Firenze causata da lavori stradali fra piazzale Donatello e Borgo Pinti. 

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Firenze Ovest anche con il nucleo Nbcr, che ha garantito a sicurezza durante le fasi di riparazione effettuate dal personale di Toscana Energia, con l’erogazione di acqua nebulizzata.

Sul posto è stato richiesto l’intervento della polizia locale per la gestione della circolazione veicolare e pedonale.

La situazione è tornata sotto controllo nell’arco di un’ora e mezza circa con la risoluzione del problema,

