Prende a schiaffi il conducente del bus che gli chiede il biglietto

GREVE IN CHIANTI – Aggredito da un passeggero un conducente di autobus.

È accaduto poco prima delle 7 di mattina del 22 febbraio sulla linea che da Panzano in Chianti, frazione di Greve, conduce a Firenze.

L’episodio si è verificato in seguito alla richiesta dell’autista del regolare possesso del titolo di viaggio da parte del passeggero, il quale ne era sprovvisto ed ha subito reagito aggredendo fisicamente il conducente con uno schiaffo. L’autista ha fermato il bus, ha avvertito la centrale operativa di competenza, la quale a sua volta ha chiamato i carabinieri che sono rapidamente intervenuti sul posto.

Disagi ovviamente per i passeggeri a bordo – prevalentemente studenti diretti a scuola – che hanno dovuto scendere e attendere la partenza della corsa successiva, circa 10 minuti dopo. La corsa è infatti saltata e si sono creati disagi anche su quelle successive.

L’azienda metterà a disposizione delle forze dell’ordine le immagini della videosorveglianza di bordo così da accertare l’esatta dinamica dell’episodio e procederà con la presentazione di denuncia per interruzione di pubblico servizio. Nei confronti dell’aggressore, essendo i carabinieri intervenuti per i rilievi del caso, si procederà con denuncia d’ufficio.

“Esprimiamo solidarietà e vicinanza al nostro autista aggredito da un ennesimo episodio senza senso – commenta il presidente di At, Gianni Bechelli -. Come azienda stiamo facendo sempre maggiori sforzi per alzare i livelli di sicurezza a bordo dei nostri mezzi, come confermano le oltre 17mila telecamere presenti complessivamente su tutta la nostra flotta, ma è opportuno anche riflettere con le istituzioni attorno ad una cultura del trasporto pubblico che si sta preoccupantemente affievolendo. Grazie ai carabinieri per il pronto intervento e la costante collaborazione nella gestione di queste criticità”.