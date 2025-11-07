Prevenzione tumori maschili, visite gratuite con Lilt Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Tornano le visite urologiche gratuite con Lilt a Firenze, iniziativa dedicata alla prevenzione dei tumori maschili. Gli appuntamenti si terranno il 21 e il 26 novembre nella sede della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori in viale Giannotti 23, con prenotazioni attive dal 13 novembre chiamando il numero 055 576939.

L’iniziativa rientra nella campagna nazionale Nastro Blu – Lilt for Men, promossa ogni anno nel mese di novembre per sensibilizzare gli uomini sull’importanza dei controlli periodici. L’obiettivo è incoraggiare una maggiore attenzione verso la salute della sfera genitale maschile, dove diagnosi precoce e monitoraggio possono fare una differenza decisiva.

Secondo gli specialisti, il tema della prevenzione maschile è ancora spesso ostacolato da timori e reticenze. Visite e controlli vengono talvolta rimandati, con il rischio di intercettare tardivamente eventuali segnali. Conoscere i fattori di rischio, rivolgersi all’urologo e includere la prevenzione nei percorsi di cura personali sono passi fondamentali per ridurre complicanze future.

I dati epidemiologici aiutano a comprendere la portata del fenomeno. In Italia, il tumore alla prostata registra oltre 36 mila nuovi casi l’anno. La prognosi può essere favorevole se individuato precocemente, con una sopravvivenza a cinque anni superiore al 90%. Il tumore al testicolo interessa soprattutto uomini sotto i 50 anni ed è tra le forme più curabili se diagnosticato in tempo.

La campagna Nastro Blu segue quella di ottobre Nastro Rosa, dedicata alla prevenzione femminile. Lilt promuove da anni un approccio continuo alla tutela della salute, sostenendo controlli regolari e informazione affidabile.

L’iniziativa offre la possibilità di un primo confronto con un medico e di un eventuale percorso di monitoraggio.