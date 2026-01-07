3.4 C
Firenze
mercoledì 7 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dalle aule ai marciapiedi: l’università di Firenze in campo con Caritas e Croce Rossa

La rettrice Alessandra Petrucci invita la comunità al progetto #Tutticontano. Monitoraggio dei clochard insieme al terzo settore

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

FIRENZE – L’università di Firenze scende in strada. L’obiettivo è nobile e necessario: dare un volto, un numero e una voce a chi vive ai margini. L’Ateneo ha deciso di aderire ufficialmente a #TuttiContano, la grande campagna di rilevazione nazionale sulle persone senza dimora.

Promossa dall’Istat e coordinata dalla Federazione italiana organismi per le persone senza dimora (Fio.Psd), l’operazione si svolgerà nelle città metropolitane in tre date chiave: il 26, 28 e 29 gennaio. Non si tratta di fredda burocrazia. Raccogliere dati certi sul fenomeno dell’homelessness è l’unico modo per costruire politiche pubbliche efficaci. Serve una fotografia nitida della realtà per programmare aiuti inclusivi e soluzioni a lungo termine.

Il lavoro si dividerà in due fasi. Lunedì 26 gennaio sarà dedicato alla “conta visiva” notturna nelle strade cittadine. Nei giorni successivi, il 28 e 29 gennaio, si passerà all’indagine campionaria attraverso interviste dirette, per ascoltare le storie oltre ai numeri. A supporto del progetto c’è una rete solida del terzo settore: Caritas, Croce Rossa, Azione Cattolica, Arci e altri enti.

Per realizzare tutto questo servono gambe e cuori. L’appello è rivolto a tutti, ma c’è una scadenza stretta: bisogna presentare la candidatura entro il 20 gennaio. L’impegno non è lasciato all’improvvisazione. I volontari riceveranno una formazione obbligatoria (in presenza o online), avranno una copertura assicurativa e riceveranno un attestato di partecipazione.

La Rettrice Alessandra Petrucci ha voluto lanciare un invito diretto alla comunità accademica. “Crediamo di poter dare un contributo concreto”, ha spiegato. L’invito è rivolto in particolare agli studenti, chiamati a vivere un’esperienza civica importante. L’obiettivo è “far emergere storie e volti di chi troppo spesso resta invisibile”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
3.4 ° C
4.5 °
2.1 °
51 %
3.6kmh
20 %
Mer
3 °
Gio
5 °
Ven
10 °
Sab
8 °
Dom
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (813)ultimora (757)demografica (23)Eurofocus (23)sport (11)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati