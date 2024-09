Provoca un incidente con la moto e poi scappa: rintracciato dalla polizia municipale

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Pirata della strada rintracciato e multato dalla polizia municipale di Firenze.

Si è dato alla fuga dopo un incidente ma è stato rintracciato al pronto soccorso dove si era recato per le conseguenze del sinistro. Si tratta del conducente di un motoveicolo coinvolto lo scorso 4 settembre in un sinistro insieme a una vettura in via Canova.

Gli agenti del reparto dell’Isolotto quando sono arrivati sul posto hanno trovato l’auto ma non il motociclo né tantomeno il conducente: dalle prime informazioni è emerso che l’uomo, dopo l’urto con la vettura, era caduto a terra, ma si era rialzato subito e si era allontanato in sella al motociclo senza lasciare i propri dati. A questo punto gli agenti hanno chiesto alla centrale operativa la verifica delle immagini della videosorveglianza e grazie alle riprese sono risaliti al modello e alla targa del mezzo. Sempre dalle immagini hanno notato che l’uomo era rimasto lievemente ferito e quindi hanno effettuato un controllo anche nel vicino ospedale. E in effetti è risultato che una persona si era presentata al pronto soccorso qualche ora prima con traumi da incidente.

Questi aveva raccontato al personale di essere stato coinvolto in un sinistro mentre era in sella a una bicicletta e che il conducente dell’altro mezzo, un motociclo, si era allontanato senza prestare soccorso. L’uomo ha prima cercato di negare il suo coinvolgimento del sinistro di via Canova ma, di fronte all’evidenza dei fatti, alla fine ha ammesso di essersi allontanato dopo l’incidente. Decisiva, oltre alle riprese delle telecamere, anche la dichiarazione della proprietaria del mezzo: questa, contattata dagli agenti, ha infatti confermato che il veicolo era in uso proprio all’uomo. Per lui sono scattate due sanzioni: la prima da 866 euro perché il mezzo non era assicurato, la seconda da 5100 euro perché guidava il motociclo senza una patente valida per il veicolo. Il mezzo è stato sequestrato.

“Complimenti alla polizia municipale per questo nuovo intervento a tutela della sicurezza dei cittadini sulle nostre strade – dichiara l’assessore alla polizia municipale Andrea Giorgio –. Ringrazio gli agenti del reparto dell’Isolotto e l’intero corpo per il loro impegno quotidiano su tutto il territorio comunale, dal centro alla periferia”.