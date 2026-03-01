16.2 C
Firenze
lunedì 2 Marzo 2026
Rapina con la minaccia del coltello in un negozio di alimentari a Firenze

La donna non ha potuto far altro che assecondare le richieste dell'aggressore che è riuscito a impossessarsi di circa 300 euro

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

FIRENZE – Il sabato pomeriggio si è trasformato in un incubo per la dipendente di un negozio di alimentari in via Baccio da Montelupo, alla periferia di Firenze. Intorno al tardo pomeriggio di ieri (28 febbraio) un uomo è entrato nell’attività commerciale non per fare acquisti, ma con il preciso intento di mettere a segno un colpo fulmineo.

Armato di coltello, il malvivente si è diretto verso la cassa e ha minacciato la cassiera, intimandole di consegnare tutto il denaro presente. Sotto la minaccia della lama, la donna non ha potuto far altro che assecondare le richieste dell’aggressore, che è riuscito a impossessarsi di circa 300 euro in contanti prima di dileguarsi rapidamente a piedi tra le strade del quartiere.

Fortunatamente, nonostante il forte shock per la vittima, nessuno è rimasto ferito durante l’incursione. Immediato l’allarme al 112, che ha inviato sul posto i militari della Compagnia di Firenze Oltrarno. I carabinieri hanno dato il via a una serrata caccia all’uomo in tutta la zona, estendendo le ricerche anche ai quartieri limitrofi.

Le indagini sono ora nelle mani degli inquirenti dell’Oltrarno, che hanno già acquisito le testimonianze dei presenti e le immagini dei sistemi di videosorveglianza del negozio e della zona. Ogni dettaglio utile a identificare il rapinatore — dalle descrizioni fisiche agli abiti indossati — è al vaglio dei militari per cercare di chiudere il cerchio attorno al responsabile di questo assalto che ha scosso la tranquillità del sabato sera cittadino.

© Riproduzione riservata

