9 C
Firenze
mercoledì 26 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

FiPiLi, limite abbassato a 70 km/h per un tratto danneggiato

La Città Metropolitana impone velocità ridotta in direzione costa. Barriera laterale colpita da un sinistro: restrizione attiva fino al 22 dicembre

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
FiPiLi
Foto di: I Dannati Della FIPILI FB/ Paolo Mugelli
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Nuove limitazioni sulla Firenze-Pisa-Livorno. Gli automobilisti in viaggio verso la costa dovranno alzare il piede dall’acceleratore. L’ufficio viabilità della Città metropolitana ha disposto una riduzione del limite di velocità a 70 km/h.

Il provvedimento riguarda la carreggiata in direzione mare. Nello specifico, il rallentamento è obbligatorio nel tratto compreso tra il km 5+720 e il km 5+950.

La decisione si è resa necessaria per motivi di sicurezza. Un recente sinistro stradale, avvenuto nei pressi del km 5+900, ha infatti danneggiato la barriera laterale (guard rail) a bordo di un ponte. In attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza, la cautela è d’obbligo. La restrizione resterà in vigore fino al 22 dicembre. 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9 ° C
9.8 °
7.4 °
58 %
7.6kmh
40 %
Mer
8 °
Gio
9 °
Ven
10 °
Sab
11 °
Dom
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1589)ultimora (1483)sport (56)demografica (50)attualità (30)Regione Toscana (25)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati