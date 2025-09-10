22 C
Firenze
mercoledì 10 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rimorchio di una cisterna finisce fuori strada, quasi 24 ore per liberare la strada

I vigili del fuoco prima di utilizzare l'autogru hanno dovuto travasare il carburante per alleggerire il peso da sollevare

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Rimorchio di una cisterna finisce fuori strada, quasi 24 ore per liberare la strada
Rimorchio di una cisterna finisce fuori strada, quasi 24 ore per liberare la strada (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIGLINE VALDARNO – Si sono concluse solo oggi le operazioni di travaso e riposizionamento in strada, di una cisterna adibita al trasporto di idrocarburi che nel tardo pomeriggio di ieri (9 settembre) durante il viaggio di trasferimento da Greve a Falconara alle 18,10 nel comune di Figline Valdarno in Via di Gaville, in prossimità di una curva, è finito fuori strada con le ruote posteriori del rimorchio, bloccando l’avanzata del mezzo pesante.

Sul posto inviata la squadra di terra. Dopo una prima valutazione, non essendoci lesioni alla cisterna, è stato richiesto l’intervento dell’autogru dal distaccamento di Firenze ovest, ma a causa del peso del carico, non è stato inizialmente possibile operare. Durante la notte la cisterna è rimasta presidiata e la strada chiusa la strada alla circolazione in entrambe i sensi di marcia, in attesa dell’arrivo della squadra Nbcr specializzata in travasi giunta dal comando di Venezia, che ha alleggerito trasferendo gli idrocarburi in un altra cisterna alleggerendo il peso del rimorchio mettendo così in condizioni all’autogru, di sollevare la cisterna e riposizionare il rimorchio al centro della carreggiata.

L’automezzo è stato così scortato dai vigili del fuoco fino ad un’officina per le verifiche e il ripristino delle condizioni di marcia.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
22 ° C
22.8 °
20.5 °
89 %
3.1kmh
40 %
Mer
22 °
Gio
26 °
Ven
26 °
Sab
26 °
Dom
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)Gaza (10)Serie C (10)vigili del fuoco (9)arresto (9)incendio (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati