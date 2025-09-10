Rimorchio di una cisterna finisce fuori strada, quasi 24 ore per liberare la strada

Getting your Trinity Audio player ready...

FIGLINE VALDARNO – Si sono concluse solo oggi le operazioni di travaso e riposizionamento in strada, di una cisterna adibita al trasporto di idrocarburi che nel tardo pomeriggio di ieri (9 settembre) durante il viaggio di trasferimento da Greve a Falconara alle 18,10 nel comune di Figline Valdarno in Via di Gaville, in prossimità di una curva, è finito fuori strada con le ruote posteriori del rimorchio, bloccando l’avanzata del mezzo pesante.

Sul posto inviata la squadra di terra. Dopo una prima valutazione, non essendoci lesioni alla cisterna, è stato richiesto l’intervento dell’autogru dal distaccamento di Firenze ovest, ma a causa del peso del carico, non è stato inizialmente possibile operare. Durante la notte la cisterna è rimasta presidiata e la strada chiusa la strada alla circolazione in entrambe i sensi di marcia, in attesa dell’arrivo della squadra Nbcr specializzata in travasi giunta dal comando di Venezia, che ha alleggerito trasferendo gli idrocarburi in un altra cisterna alleggerendo il peso del rimorchio mettendo così in condizioni all’autogru, di sollevare la cisterna e riposizionare il rimorchio al centro della carreggiata.

L’automezzo è stato così scortato dai vigili del fuoco fino ad un’officina per le verifiche e il ripristino delle condizioni di marcia.