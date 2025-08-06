Ritrovata ferita nel bosco: si era allontanata da casa dopo un litigio con il marito

Getting your Trinity Audio player ready...

REGGELLO – Momenti di apprensione nella notte in località Borgo Stoppi, nel comune di Reggello, dove una donna di 42 anni, di origine polacca, è stata protagonista di un allontanamento volontario che ha fatto scattare un’imponente operazione di soccorso.

Tutto è iniziato intorno a mezzanotte e mezza quando la donna si è allontanata dalla casa vacanze dopo una discussione con il marito. Preoccupato per la sua incolumità, l’uomo ha allertato i soccorsi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con le squadre dei distaccamenti di Figline Valdarno e Pontassieve, insieme ai carabinieri.

Le ricerche sono state avviate nella zona boschiva circostante, particolarmente impervia e caratterizzata da fitta vegetazione. Per velocizzare le operazioni, è stato attivato anche il nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei Vigili del Fuoco, che ha impiegato un drone dotato di termocamera, consentendo il monitoraggio dall’alto e l’individuazione di tracce termiche nel buio.

Dopo circa un’ora, la donna è stata finalmente localizzata in un’area difficile da raggiungere, con ferite agli arti inferiori, probabilmente riportate durante l’allontanamento. Le squadre di terra sono riuscite a raggiungerla e, dopo averla stabilizzata, l’hanno trasportata a piedi fino a un punto accessibile ai mezzi di soccorso, per poi trasferirla a bordo di un fuoristrada.

Una volta raggiunta la strada, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario e condotta in ospedale per accertamenti, non risultando comunque in pericolo di vita. Sul posto anche un Funzionario dei Vigili del Fuoco per il coordinamento delle operazioni, concluse intorno alle 3

L’episodio, per fortuna a lieto fine, ha richiesto un imponente dispiegamento di risorse e mezzi, evidenziando ancora una volta l’importanza della sinergia tra squadre di terra, tecnologia e forze dell’ordine in scenari complessi come le ricerche in area boschiva.