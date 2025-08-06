24 C
Firenze
giovedì 7 Agosto 2025
Ritrovata ferita nel bosco: si era allontanata da casa dopo un litigio con il marito

Intervento di soccorso per una donna di 42 anni di origine polacca nella nottata in località Borgo Stoppi, nel comune di Reggello

REDAZIONE
Ritrovata ferita nel bosco: si era allontanata da casa dopo un litigio con il marito
Ritrovata ferita nel bosco: si era allontanata da casa dopo un litigio con il marito (foto vigili del fuoco)
REGGELLO – Momenti di apprensione nella notte in località Borgo Stoppi, nel comune di Reggello, dove una donna di 42 anni, di origine polacca, è stata protagonista di un allontanamento volontario che ha fatto scattare un’imponente operazione di soccorso.

Tutto è iniziato intorno a mezzanotte e mezza quando la donna si è allontanata dalla casa vacanze dopo una discussione con il marito. Preoccupato per la sua incolumità, l’uomo ha allertato i soccorsi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con le squadre dei distaccamenti di Figline Valdarno e Pontassieve, insieme ai carabinieri.

Le ricerche sono state avviate nella zona boschiva circostante, particolarmente impervia e caratterizzata da fitta vegetazione. Per velocizzare le operazioni, è stato attivato anche il nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei Vigili del Fuoco, che ha impiegato un drone dotato di termocamera, consentendo il monitoraggio dall’alto e l’individuazione di tracce termiche nel buio.

Dopo circa un’ora, la donna è stata finalmente localizzata in un’area difficile da raggiungere, con ferite agli arti inferiori, probabilmente riportate durante l’allontanamento. Le squadre di terra sono riuscite a raggiungerla e, dopo averla stabilizzata, l’hanno trasportata a piedi fino a un punto accessibile ai mezzi di soccorso, per poi trasferirla a bordo di un fuoristrada.

Una volta raggiunta la strada, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario e condotta in ospedale per accertamenti, non risultando comunque in pericolo di vita. Sul posto anche un Funzionario dei Vigili del Fuoco per il coordinamento delle operazioni, concluse intorno alle 3

L’episodio, per fortuna a lieto fine, ha richiesto un imponente dispiegamento di risorse e mezzi, evidenziando ancora una volta l’importanza della sinergia tra squadre di terra, tecnologia e forze dell’ordine in scenari complessi come le ricerche in area boschiva.

