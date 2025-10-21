18.3 C
Firenze
mercoledì 22 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sequestra e tenta di uccidere la compagna: arrestato un uomo di 51 anni a Scandicci

L'uomo è stato fermato alla guida di un furgone dove aveva nascosto il corpo della donna gravemente ferita sotto alcune coperte

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Fuggì ai carabinieri dopo un rocambolesco inseguimento: arrestato a Roma
(foto Carabinieri)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Tentato omicidio e sequestro di persona: sono queste le accuse a un 51enne italiano trovato a bordo di un furgone con la compagna in fin di vita. 

I carabinieri della compagnia di Scandicci nella tarda serata di ieri hanno arrestato un 51enne italiano, ritenuto responsabile di aver tentato di uccidere, dopo averla sequestrata, un’italiana classe 1984, con la quale aveva intrapreso una relazione sentimentale.

I carabinieri, venivano allertati da un passante che in via delle Fonti aveva notato un furgone di grosse dimensioni con una persona a bordo, dagli atteggiamenti sospetti. Una volta giunti sul posto, i militari dell’Arma, hanno individuato il mezzo segnalato trovando nell’abitacolo l’uomo, in stato di agitazione, con accanto un cumulo di coperte.

I carabinieri, insospettiti, approfondivano il controllo rinvenendo sotto le coperte la donna, tramortita con evidenti ferite alla testa. Immediatamente è stato allertato personale del 118 che ha preso in cura la donna, che presentava diverse ferite sul volto, la stessa trasportata all’ospedale di Careggi non è in pericolo di vita.

L’uomo è stato arrestato per l’ipotesi di tentato omicidio e sequestro di persona, e condotto al carcere di Sollicciano in attesa dell’udienza di convalida, prevista per i prossimi giorni.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.3 ° C
19.1 °
17.1 °
93 %
2.1kmh
75 %
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
18 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2067)ultimora (1388)vid (299)tec (94)Lav (75)sal (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati