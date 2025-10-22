Getting your Trinity Audio player ready...

BARBERINO DEL MUGELLO – Si ribalta con il camion in una galleria dell’A1: traffico bloccato.

È successo nella corsia direzione sud in galleria Manganaccia, circa un chilometro prima dell’uscita di Barberino del Mugello, intorno alle 19,35 di oggi (22 ottobre). Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con una squadra e l’autogru del distaccamento di Firenze Ovest in supporto e una seconda squadra dal comando di Bologna.

I vigili del fuoco sono rimasti a presidio e garantiscono la sicurezza del mezzo pesante che trasporta ortofrutta che si è ribaltato su un fianco all’interno della galleria Manganaccia, per il versamento di gasolio sulla sede stradale e hanno fatto assistenza alla ditta incaricata dalla Società Autostrada con due autogru, durante le fasi di ribaltamento del trattore stradale e del semirimorchio.

La circolazione è rimasta bloccata in direzione sud in quanto il veicolo ha occupa to completamente le tre corsie. Agli utenti provenienti da Bologna e diretti a Firenze si consiglia di uscire a Fiorenzuola e rientrare a Barberino.

Dal punto di vista sanitario il conducente è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato per accertamenti al pronto soccorso. Sul posto anche Polstrada e personale Anas.