Tampona un camion con il furgone: 43enne muore sulla A1

BARBERINO DEL MUGELLO – Incidente mortale alle prime ore del mattino, intorno alle 7,30, sulla A1 all’altezza di Barberino del Mugello sul tratto della panoramica in direzione nord.

Il conducente di un furgone, per cause al vaglio della Polstrada, non è escluso il malore, ha tamponato un mezzo pesante. L’uomo, un 43enne, nello schianto è rimasto incastrato nella cabina e liberato dall’intervento dei vigili del fuoco con i divaricatori. È stato poi affidato al personale sanitario che ha iniziato le manovre di rianimazione, al termine delle quali è stato constatato il decesso.

La corsia della A1 panoramica è stata chiusa per i soccorsi e i rilievi, con l’inevitabile coda di disagi.

l conducente del mezzo pesante è rimasto illeso. Sul posto, oltre a vigili del fuoco e Polstrada, anche personale di Autostrade per l’Italia.