Tir tampona un furgone: un morto nell’incidente stradale sulla A1

Lo scontro in direzione nord all'altezza di Calenzano. Inutile il dispiegamento di forze dei vigili del fuoco: bloccata la circolazione

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Tir tampona un furgone: un morto nell'incidente stradale sulla A1
Tir tampona un furgone: un morto nell'incidente stradale sulla A1 (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
FIRENZE – Muore nel furgone che si schianta con un mezzo pesante. 

I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest del comando di Firenze sono intervenuti alle 18,50 nel comune di Calenzano sul tratto autostradale A1 al chilometro 278 in direzione Nord, per un incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di un furgone e di un mezzo pesante.

Sul posto è stata inviata una squadra con un polisoccorso e l’autogru.

I vigili del fuoco hanno operato con divaricatore e cesoie utilizzando anche l’autogru per liberare dall’abitacolo del furgone il conducente rimasto incastrato, in seguito al tamponamento di un mezzo pesante.

Purtroppo le operazioni di salvataggio si sono concluse con la constatazione del decesso per un uomo che era alla guida del furgone.

La circolazione autostradale è rimasta a lungo bloccata.

