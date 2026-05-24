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Tragedia sulla strada. Muore nel fuori strada con l’auto a Vinci

Il medico dell'equipe d'emergenza non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
ambulanza e vigili del fuoco foto Met
Foto Met
1 ' di lettura

VINCI – Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi (24 maggio) lungo via Pietramarina, nel territorio comunale di Vinci, dove un uomo di 45 anni ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con la propria vettura.

L’allarme è scattato poco prima delle 15 quando la centrale operativa ha mobilitato d’urgenza i vigili del fuoco del comando di Firenze, giunti sul posto con una squadra del distaccamento di Empoli. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il conducente si trovava alla guida della sua automobile quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, ha perso il controllo del mezzo. La vettura ha così sbandato violentemente, terminando la propria corsa fuori dalla sede stradale, in una posizione particolarmente impervia.

Sul luogo del sinistro sono accorsi immediatamente anche i sanitari del 118, ma per l’automobilista non c’è stato purtroppo nulla da fare. Il medico dell’equipe d’emergenza non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, rimasto vittima dei traumi fatali riportati nel tremendo impatto.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area del sinistro e il veicolo incidentato. Date le particolari difficoltà logistiche legate alla posizione del mezzo finito nella scarpata, si è reso necessario l’intervento specialistico di un’autogru, inviata sul posto dal distaccamento di Firenze Ovest per provvedere alle complesse operazioni di recupero dell’auto.

© Riproduzione riservata

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