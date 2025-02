Trovato in auto in atteggiamenti intimi con una ragazzina di 13 anni: arrestato

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Arrestato un uomo di 61 anni a Firenze: è accusato di atti sessuali nei confronti di una minorenne, di soli 14 anni.

Le volanti di via Zara hanno fermato l’uomo all’interno di un parcheggio di via Faentina. A seguito di una segnalazione giunta al 11, gli operatori, una volta raggiunta la zona indicata, hanno sorpreso all’interno di un’autovettura in sosta il 61enne in atteggiamenti intimi con una ragazza italiana del 2011.

Sul posto è intervenuto anche personale di polizia scientifica per gli accertamenti di rito.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, dopo i controlli del caso, è stato arrestato con l’accusa di atti sessuali con minorenne e, su disposizione della pricura Firenze, accompagnato nel carcere di Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare.