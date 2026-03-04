9.9 C
Visita istituzionale in Toscana: il presidente della Repubblica atteso ai 150 anni della Cesare Alfieri

Sergio Mattarella arriva a Firenze per ricevere una laurea ad honorem dall'ateneo fiorentino in 'Politica, istituzioni e mercato'

REDAZIONE
Foto Adn Kronos
FIRENZE – Il capoluogo toscano si prepara ad accogliere la massima carica dello Stato. Il prossimo martedì 10 marzo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, compirà una visita ufficiale in città, scandita da due significativi appuntamenti di natura accademica e storico-culturale.

La prima fase della giornata presidenziale si svolgerà all’università degli Studi di Firenze. La cornice istituzionale dell’evento è rappresentata dalle solenni celebrazioni per il 150esimo anniversario dalla fondazione della Scuola di scienze politiche Cesare Alfieri. In questa occasione, la magnifica rettrice dell’Ateneo conferirà formalmente al Capo dello Stato la laurea magistrale honoris causa nella disciplina di Politica, istituzioni e mercato, omaggiando così il suo percorso istituzionale all’interno di un momento storico per l’istituzione universitaria fiorentina.

Conclusa la cerimonia accademica, l’agenda del presidente della Repubblica proseguirà all’insegna della memoria e della ricerca. Mattarella si recherà infatti in visita agli spazi dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea, a coronamento degli impegni ufficiali programmati sul territorio cittadino.

