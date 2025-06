A una studentessa di Poggibonsi la fascia di Miss Ginestra Fiorentina

Getting your Trinity Audio player ready...

GINESTRA FIORENTINA – Chiara Festeggiante, di Poggibonsi è la nuova Miss Ginestra Fiorentina 2025. È stata eletta al termine di una bella serata andata in scena nel paese fiorentino in un clima di grande festa e con tanta partecipazione di pubblico. Un evento organizzato nell’ambito dell’antica fiera della ginestra.

Chiara ha 20 anni, è alta 1,75 ed è una studentessa del segno zodiacale dello Scorpione. Ha preceduto Sara Covitto, 19 anni, receptionist di Monte Argentario che ha colto un altro prestigioso piazzamento. Terzo posto per la lunigianese Ludovica Pieraccioni, 19 anni di Casole, studentessa, tornata in passerella dopo aver partecipato in una precedente edizione. I piazzamenti decretati dalla giuria sono completati da Giulia Gramola, 20 anni anche di lei di Poggibonsi che ha ricevuto la fascia del quarto posto, Sofia Sguerri, 18 anni di Quarrata che è arrivata quinta e Noemi Artimisio di Follonica che si è piazzata sesta.

Il ringraziamento va all’associazione Un paese ritrovato, all’amministrazione comunale, alla Banca di Cambiano che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento con il Ccn In centro, Circolo Mcl, Arci Toscanini, Associazione genitori, Anpas, Pubblica assistenza, Fratres donatori di sangue. Un grazie anche al salone Sandra Bucalossi – Vogue Unisex che ha acconciato tutte le miss partecipanti.

La giuria era presieduta da Emanuele Caporaso sindaco di Lastra a Signa. Nel ruolo di segretaria Francesca Bianchini in rappresentanza del Ccn. Gli altri componenti della giuria erano Carlo Cubattoli, Martin Sansone, Tommaso Santetti, Sandro Zani, Federica Cioni, Eleonora Nucci, Martina Lai. È stato proprio il sindaco Caporaso a incoronare la vincitrice Chiara Festeggiante.