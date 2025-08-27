29.4 C
Firenze
mercoledì 27 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Firenze, al via il ‘semestre filtro’ all’università: lezioni in presenza e online per i 1730 iscritti

Gli studenti di medicina e chirurgia e odontoiatria parteciperanno al Welcome day e inizieranno sei mesi con esami e tutorato online

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
studenti universitari
Foto di: sito web / Toscana Notizie
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – L’Ateneo dà il benvenuto ai nuovi iscritti del semestre filtro per medicina e odontoiatria con un evento dedicato agli studenti. L’incontro, in programma domani, giovedì 28 agosto alle ore 10, è rivolto ai 1730 iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria.

Gli studenti potranno seguire la giornata online, accedendo con l’account istituzionale fornito al momento dell’iscrizione, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 418/2025.

La rettrice, Alessandra Petrucci, porterà il suo saluto di benvenuto. A seguire, Betti Giusti, presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana, illustrerà il percorso didattico. Il semestre filtro comprende tre insegnamenti fondamentali: chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia, con esami di profitto nelle sessioni del 20 novembre e del 10 dicembre. I risultati concorreranno alla formazione della graduatoria nazionale.

Linda Vignozzi, presidente del corso di Medicina, e Lorenzo Franchi, presidente del corso di Odontoiatria, presenteranno la didattica prevista da settembre. Le lezioni si terranno in presenza al plesso della Torretta (1-26 settembre) e al plesso Mario Serio”(29 settembre-31 ottobre). Chi preferisce, potrà seguire le lezioni in diretta online. A novembre è prevista un’attività di tutorato online.

Durante il Welcome day, gli studenti potranno porre domande, conoscere i docenti e ricevere tutte le informazioni sui servizi di supporto, strumenti di studio e modalità di prenotazione e registrazione delle presenze.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
29.4 ° C
29.8 °
27.1 °
51 %
2.6kmh
40 %
Mer
28 °
Gio
33 °
Ven
26 °
Sab
25 °
Dom
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (19)incendio (13)arresto (12)Gaza (12)carabinieri (11)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati