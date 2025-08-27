Firenze, al via il ‘semestre filtro’ all’università: lezioni in presenza e online per i 1730 iscritti

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – L’Ateneo dà il benvenuto ai nuovi iscritti del semestre filtro per medicina e odontoiatria con un evento dedicato agli studenti. L’incontro, in programma domani, giovedì 28 agosto alle ore 10, è rivolto ai 1730 iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria.

Gli studenti potranno seguire la giornata online, accedendo con l’account istituzionale fornito al momento dell’iscrizione, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 418/2025.

La rettrice, Alessandra Petrucci, porterà il suo saluto di benvenuto. A seguire, Betti Giusti, presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana, illustrerà il percorso didattico. Il semestre filtro comprende tre insegnamenti fondamentali: chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia, con esami di profitto nelle sessioni del 20 novembre e del 10 dicembre. I risultati concorreranno alla formazione della graduatoria nazionale.

Linda Vignozzi, presidente del corso di Medicina, e Lorenzo Franchi, presidente del corso di Odontoiatria, presenteranno la didattica prevista da settembre. Le lezioni si terranno in presenza al plesso della Torretta (1-26 settembre) e al plesso Mario Serio”(29 settembre-31 ottobre). Chi preferisce, potrà seguire le lezioni in diretta online. A novembre è prevista un’attività di tutorato online.

Durante il Welcome day, gli studenti potranno porre domande, conoscere i docenti e ricevere tutte le informazioni sui servizi di supporto, strumenti di studio e modalità di prenotazione e registrazione delle presenze.