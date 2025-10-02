16.5 C
Firenze
giovedì 2 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Castelfiorentino vince il premio Francigena per le buone pratiche di accessibilità

Innovazione e inclusione celebrano il progetto locale che trasforma la Via Francigena in un’esperienza culturale e accessibile a tutti

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Via Francigena
Foto crediti: Freepik
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

CASTELFIORENTINO – Il Comune di Castelfiorentino si aggiudica il Premio Francigena Best Practice 2024 con il progetto Racconti in Cammino, che unisce inclusione, accessibilità e narrazione teatrale. La premiazione si terrà il 7 novembre a Roma, durante l’Assemblea generale dell’Associazione Europea Vie Francigene.

Il progetto punta a rendere la Via Francigena accessibile a tutti, anche alle persone con disabilità motorie. Fondamentale per la sua realizzazione è stata la collaborazione con Toscana Hiking Experience, associazione locale che dal 2019 utilizza Joelette, speciali carrozzine da fuoristrada trainate dagli operatori, per permettere a tutti di percorrere i sentieri.

Ma Racconti in Cammino non si limita all’accessibilità. Il percorso include narrazione teatrale, curata da Teatro Castello, che fa rivivere la vita contadina e le vicende storiche legate all’antico tracciato. I contenuti traggono spunto anche dai racconti di Maresco Martini, autore di Il mondo perduto.

L’iniziativa, promossa lo scorso ottobre 2024 e confermata anche per l’edizione 2025, è stata selezionata da un gruppo internazionale tra le tre migliori buone pratiche dell’Associazione Europea Vie Francigene. Il riconoscimento premia innovazione, inclusione e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio valdelsano.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.5 ° C
16.8 °
15.1 °
45 %
7.2kmh
40 %
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
21 °
Dom
17 °
Lun
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (285)ultimora (166)fin (31)vid (21)tec (17)Lav (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati