Castelfiorentino vince il premio Francigena per le buone pratiche di accessibilità

CASTELFIORENTINO – Il Comune di Castelfiorentino si aggiudica il Premio Francigena Best Practice 2024 con il progetto Racconti in Cammino, che unisce inclusione, accessibilità e narrazione teatrale. La premiazione si terrà il 7 novembre a Roma, durante l’Assemblea generale dell’Associazione Europea Vie Francigene.

Il progetto punta a rendere la Via Francigena accessibile a tutti, anche alle persone con disabilità motorie. Fondamentale per la sua realizzazione è stata la collaborazione con Toscana Hiking Experience, associazione locale che dal 2019 utilizza Joelette, speciali carrozzine da fuoristrada trainate dagli operatori, per permettere a tutti di percorrere i sentieri.

Ma Racconti in Cammino non si limita all’accessibilità. Il percorso include narrazione teatrale, curata da Teatro Castello, che fa rivivere la vita contadina e le vicende storiche legate all’antico tracciato. I contenuti traggono spunto anche dai racconti di Maresco Martini, autore di Il mondo perduto.

L’iniziativa, promossa lo scorso ottobre 2024 e confermata anche per l’edizione 2025, è stata selezionata da un gruppo internazionale tra le tre migliori buone pratiche dell’Associazione Europea Vie Francigene. Il riconoscimento premia innovazione, inclusione e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio valdelsano.