Nasce a Firenze il Centro studi Papa Leone XIV per la formazione sociale e politica

FIRENZE – Un nuovo centro studi internazionale nasce in questi minuti a Firenze. È stato presentato questa mattina in Palazzo Vecchio il Centro studi internazionale Papa Leone XIV.

La sua missione è chiara: formare alla vita sociale e politica partendo dai valori del Vangelo. L’obiettivo è applicare i principi della Dottrina sociale della Chiesa alle grandi sfide del nostro tempo, per offrire una lettura autentica della realtà quotidiana.

La presentazione si è tenuta alla presenza della sindaca Sara Funaro e di importanti figure religiose, tra cui i vertici dell’Ordine Agostiniano. Il centro, infatti, nasce proprio dall’esperienza agostiniana e avrà la sua sede nel prestigioso Convento di Santo Spirito.

I percorsi formativi saranno aperti a tutti: cittadini, laici, religiosi e operatori pastorali. L’approccio sarà interdisciplinare, grazie alla collaborazione con la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale e altre realtà accademiche, sia italiane che internazionali. Un nuovo polo culturale per chiunque desideri approfondire il proprio impegno per il bene comune.