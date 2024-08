Cinque giorni di eventi per commemorare la Liberazione di Calenzano

CALENZANO – Il Comune di Calenzano festeggia gli 80 anni dalla Liberazione con cinque giorni di eventi.

In occasione dell’anniversario, dal 4 all’8 settembre l’amministrazione insieme ad Anpi Calenzano, organizza un ricco programma di iniziative, in collaborazione con le associazioni del territorio.

Si comincia mercoledì 4 settembre, alle 18, con una passeggiata e un reading al parco di villa Carmine a cura delle associazioni La Macchina del suono e Orto collettivo e uno spettacolo musicale a cura della Scuola di musica di Calenzano. Alle 21 in piazza Vittorio Veneto esibizione degli Alfieri e musici della Valmarina.

Giovedì 5 settembre alle 16.30 alla biblioteca CiviCa presentazione del libro Muoio per te di Riccardo Nencini in occasione del centenario dal delitto di Matteotti. Iniziativa a cura di Spi Cgil. Alle 21 a Officina Civica concerto della band Infedeli alla linea con musiche dei Cccp.

Venerdì 6 settembre, giorno della Liberazione, ci saranno le cerimonie istituzionali: alle 18 partenza del corteo per le vie del centro cittadino e deposizione delle corone ai monumenti ai caduti, con accompagnamento della banda musicale. Alle 20 la cena della Liberazione, arrivata alla 19esima edizione, in piazza Vittorio Veneto (costo 20 euro adulti, 10 euro bambini): il ricavato sarà devoluto al fondo Riccardo Bordoni per il sostegno alle famiglie con emergenze socio-sanitarie. Prenotazioni entro il 4 settembre allo 055.0502161 – segreteria@atccalenzano.it, telefono055.8833.217 – cena6settembre@comune.calenzano.fi.it oppure dalle associazioni organizzatrici: Casa del Popolo di Calenzano, Concordia, Assieme, Parrocchia di Sommaia, Misericordia di Calenzano, Old River.

Dal 6 all’8 settembre a Legri rievocazioni storiche e allestimenti a cura della Misericordia di Legri e associazione Linea Gotica Pistoiese. Qui il programma dettagliato.

Sabato 7 settembre visita al rifugio antiaereo a Travalle: alle 9.30 ritrovo in piazza Vittorio Veneto davanti al Municipio, a cura dell’Unione Speleologica di Calenzano. Iniziativa su prenotazione entro il 5 settembre ai numeri 349.7555.391 – 347.729.5245. Alle 21 al Memoriale di Valibona lo spettacolo Mi chiamavano tutti Jack di Tommaso Parenti, a cura delle associazioni I Birboni e Metropolis Teatro. Info e prenotazioni: 392.6710082 viviamolacalvana@gmail.com.

Infine, domenica 8 settembre, passeggiata per i cippi della Resistenza di Settimello, Sommaia e Baroncoli. Ritrovo alle 7.45 alla Casa del Popolo di Calenzano e trasferimento in auto; alle ore 8 ritrovo con partenza al circolo Arci La Vedetta di Settimello. Alle 13 pranzo in parrocchia a Sommaia, su prenotazione al numero 348.7094210. A cura di Sale in Zucca, Assieme, Anpi Calenzano, Anpi Sesto Fiorentino e Parrocchia di Sommaia.

Alle 16 al Museo del Figurino storico visita guidata del MuFiS e del complesso monumentale del Castello (info e prenotazioni: info@museofigurinostorico.it); proiezione del filmato Le radio clandestine e la lotta di liberazione a cura dell’Associazione italiana per la radio d’epoca. Segue aperitivo a cura dell’associazione Borgo Antico (info e prenotazioni: 333.954.8008). Alle 21 a Officina Civica proiezione del film Il delitto Matteotti a cura dell’associazione La Macchina del Suono.