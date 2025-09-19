15.8 C
Firenze
venerdì 19 Settembre 2025
Come nei film americani: apre in Toscana il campo delle zucche

Dal 20 settembre a Reggelle apre la realtà in stile Usa dove scegliere e decorare il proprio frutto secondo la tradizione a stelle e strisce

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Immagine di rawpixel.com su Freepik
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Chi ama l’atmosfera dei film americani ambientati in autunno sa già di cosa stiamo parlando: famiglie nei campi, bambini che scelgono la loro zucca preferita, foto tra balle di fieno e l’immancabile aria di festa che porta ad Halloween.

Da quest’anno questa esperienza non è più solo sul grande schermo: torna in Toscana il campo delle zucche in stile americano.

A Reggello, nel Valdarno Fiorentino, ha aperto l’Orto delle Zucche, un evento che porta anche da noi una tradizione tipica degli Stati Uniti. Centinaia di zucche arancioni riempiono il campo, pronte per essere raccolte, decorate e immortalate in foto da condividere con amici e famiglia.

L’iniziativa non si limita alla raccolta: ci sono laboratori di intaglio e pittura, scenografie a tema per creare ricordi speciali, angoli food dove gustare bevande e dolci di stagione e il ZuccaShop con decorazioni e idee regalo.

Le date

  • Dal 20 settembre, ogni sabato e domenica.

  • In ottobre, apertura dal venerdì alla domenica.

  • Date extra: 1 e 2 novembre.

Dove si trova l’Orto delle Zucche

L’Orto delle Zucche si trova in via della Libertà 103 a Matassino, frazione di Reggello in provincia di Firenze, a pochi chilometri da Firenze e Arezzo.

L’ingresso è possibile solo con prenotazione online sul sito ufficiale.

© Riproduzione riservata

