FIRENZE – Corri la vita 2024, Simona Ventura madrina. Starter il neo marito Giovanni Terzi.

Simona Ventura madrina di ‘Corri la vita 2024’, ventiduesima edizione al via a Firenze domenica 29 settembre.

Starter Giovanni Terzi, neo marito di superSimo, giornalista e appassionato di sport, che subito dopo il via parteciperà alla corsa.

Manifestazione di solidarietà che anche quest‘anno terminerà alla Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria dove sono attese oltre trentamila persone per sostenere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno.

Simona Ventura e Giovanni Terzi: “Con vero entusiasmo abbiamo accettato di essere starter e madrina di ‘Corri La vita’ che ha l’obiettivo di sostenere le strutture e i progetti e che aiutano le donne malate di tumore al seno. Una iniziativa straordinaria che ha raccolto e donato più di 8.5 milioni di euro in questi anni. Quando una donna si ammala di tumore al seno è come se si ammalasse tutta la sua famiglia e quindi una comunità intera. Per questo motivo sostenere ‘corri la vita’ e le donne significa sostenere la comunità in cui viviamo”.

Tanti gli ospiti che animeranno il palco con la conduzione di Eva Edili, storica presentatrice di ‘Corri la vita’. Quest‘anno saranno protagonisti i gruppi Bandidas, Banda Bandao, Large Street Band, la Fanfara dell’Arma dei Carabinieri e la Associazione tennis in rosa. E poi gli sportivi Veronica Angeloni, Leonardo Deplano, la cantante Neena, Massimo Di Cataldo, Federico Russo, Alessandro Canino, Gianfranco Monti e lo street artist Skim.

Sul palco anche i capitani dei quattro colori del Calcio storicoche premieranno i bambini all‘arrivo.

“‘Corri La vita’ rappresenta un’occasione straordinaria per la comunità non solo fiorentina di unirsi e dimostrare solidarietà verso le donne colpite dal tumore al seno contribuendo al contempo a finanziare progetti concreti e servizi di supporto per i pazienti, prevenzione e recupero psico-oncologico”, ha sottolineato Eleonora Frescobaldi

“La partecipazione e il sostegno di cittadini, aziende e istituzioni rendono possibile il successo di questa manifestazione, confermando il valore della solidarietà e dell’impegno collettivo nella lotta contro questo male unendo cultura, sport e beneficenza nella cornice spettacolare di Firenze”.

“Sarà un’occasione per riflettere sull’importanza della solidarietà e del sostegno reciproco, valori fondamentali in una società che vuole essere davvero inclusiva e attenta ai bisogni di tutti”, il commento di Sara Funaro, sindaca di Firenze. “Correre per le strade di Firenze è un gesto che può sembrare piccolo ma racchiude un significato profondo. È un modo per dire ai malati di tumore che non sono soli, che c’è una comunità pronta a sostenerli e a lottare al loro fianco. Corri la vita è un evento che unisce sport, solidarietà e speranza, promuovendo la ricerca e la prevenzione e dimostrando che anche un piccolo gesto può fare una grande differenza. Non resta che iscriversi, sistemare il pettorale sulla maglia e unirsi agli altri, per regalare un sorriso e un po’ di speranza a chi ne ha più bisogno”.

“Corri la vita è un punto di riferimento imprescindibile da 22 anni e rappresenta il connubio perfetto tra sport socialità e cultura. Il suo legame con Firenze e la Toscana è inscindibile, anche se ormai la manifestazione ha assunto un carattere di rilevanza nazionale”, afferma Eugenio Giani, presidente Regione Toscana. “Tematiche così importanti come la prevenzione e la cura del tumore al seno richiedono la solidarietà e l‘impegno crescente di tutti, a partire dalle Istituzioni. Per questo come Regione Toscana in occasione del ventennale di ‘Corri La vita’ abbiamo conferito il Pegaso, il nostro massimo riconoscimento, per simboleggiare il nostro essere a fianco in questa battaglia di civiltà per la qualità della vita delle donne”.

“A conferma del grande lavoro svolto in questi anni dalla nostra associazione”, sottolinea Neri Torrigiani, responsabile del comitato lrganizzatore, :la raccolta fondi attraverso il contributo di tante aziende ha già superato i 495.000 euro che si andranno a sommare alle decine di migliaia di iscrizioni nei punti fisici e online (a oggi sono oltre 3.000) e alle tante altre attività realizzate in questi ultimi giorni: è un record!”