Declassamento del Teatro della Toscana, appello-protesta del mondo del teatro italiano

FIRENZE – Appello del mondo del teatro italiano contro il declassamento del Teatro della Toscana.

Un documento in supporto alla realtà guidata da Stefano Massini è stato firmato da tanti artisti presenti nella stagione 2025-2026. Nella lista lunga e in continuo aggiornamento si va da decani della scena come Umberto Orsini a nomi di livello internazionale come Toni Servillo, insieme fra gli altri a nomi amatissimi dal pubblico come Luca Zingaretti, Ottavia Piccolo, Sonia Bergamasco, Fabrizio Gifuni, Francesco Montanari, Vinicio Marchioni e ancora alcuni dei più grandi maestri del teatro di regia come Federico Tiezzi e Armando Punzo, giovani compagnie vincitrici di premi internazionali come I Sotterraneo. E ancora: le eccellenze della drammaturgia come Mimmo Borrelli, Davide Enia e Lucia Calamaro insieme a riconosciute realtà del teatro di ricerca come Lacasadargilla. Tutti pronti a schierarsi a difesa del Teatro della Toscana e del suo direttore, affinché non passi alcun dubbio sul fatto che il verdetto della commissione è dettato da un esclusivo “criterio politico”.

Questo il testo dell’appello aperto a nuove firme: “A seguito della lettura degli incredibili punteggi artistici dei quattro commissari rimasti a decidere le sorti del Teatro della Toscana dopo le dimissioni di chi aveva denunciato la manovra politica per umiliare il nuovo direttore artistico Stefano Massini, denunciamo che questo è un vero attacco non solo a lui e ai lavoratori del Teatro della Toscana, ma anche alla qualità di TUTTI NOI che porteremo il nostro lavoro nella stagione di indiscutibile livello configurata dal nuovo direttore, e adesso colpita dai voti dei commissari. Senza esitazione e con tutta la necessaria indignazione, ci stringiamo intorno al Teatro della Toscana oggetto di un’aggressione senza precedenti”.

Questi i firmatari: Toni Servillo, Sonia Bergamasco, Luca Zingaretti, Armando Punzo, Virgilio Sieni, Fabrizio Gifuni, Ottavia Piccolo, Lucia Calamaro, Mimmo Borrelli, Francesco Montanari, Sandro Lombardi, Federico Tiezzi, Davide Enia, Teatro Sotterraneo, Lacasadargilla / Lisa Ferlazzo Natoli, Alessandro Ferroni, Maddalena Parise, Alice Palazzi, Umberto Orsini, Roberto Latini, Vinicio Marchioni.