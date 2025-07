Firenze e la magia della musica: concerti gratis in luoghi da sogno

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il capoluogo torna ad accendere i riflettori sulla sua anima più artigianale e musicale con il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana, un ciclo di 16 appuntamenti che dal 22 luglio al 19 settembre accompagnerà turisti e residenti in un viaggio tra musica d’autore, violini storici e location d’eccezione.

La rassegna, organizzata dal Conservatorio “Luigi Cherubini” insieme all’Associazione Liutaria Toscana, mette al centro il dialogo tra liuteria e musica dal vivo, valorizzando il lavoro di artigiani che, con cura e maestria, danno vita a strumenti unici. Violini, viole, violoncelli e contrabbassi, tutti costruiti o restaurati da liutai toscani, saranno i protagonisti di concerti da camera, recital e performance solistiche.

Festival dei Concerti della Liuteria Toscana: dove e quando

Il festival si snoda in alcune delle location più affascinanti di Firenze, tra cui:

l’Auditorium del Conservatorio Cherubini

la Chiesa di San Carlo dei Barnabiti

la Biblioteca Marucelliana

il Museo degli Innocenti

il Giardino delle Rose

la Basilica di San Miniato al Monte

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Gli eventi si terranno in fascia serale, spesso al tramonto, offrendo un’esperienza unica tra arte e paesaggio.

Tra i tanti eventi estivi in programma a Firenze, questo festival rappresenta una perla per gli amanti della musica classica, dell’artigianato e della bellezza senza tempo. Un’occasione per scoprire, o riscoprire, quanto il suono possa essere arte pura, soprattutto quando nasce dalle mani di chi costruisce strumenti con passione, pazienza e precisione.