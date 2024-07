Il meglio delle accademie teatrali di tutto il mondo alla Pergola per il Meta Festival

Getting your Trinity Audio player ready...

Spettacoli, seminari, conferenze, workshop con il meglio delle accademie teatrali di tutto il mondo. Torna alla Pergola, per la sua ottava edizione, il festival Meta – Meeting of european theatre academies, Meeting on methods for teaching drama.

Il teatro fiorentino diventa così un palco internazionale per giovani talenti provenienti da tutto il mondo: dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dagli Emirati Arabi e dal Belgio.

La manifestazione, rivolta principalmente ai giovani, studenti, attori e registi, agli appassionati di teatro, ai docenti e agli esperti in questa materia, ma anche al pubblico generico, ideata nel 2015 dal regista fiorentino Pietro Bartolini e dalla manager teatrale Ludovica Sanalitro, è realizzata dall’Accademia teatrale di Firenze e prodotta dal Centro culturale di teatro Aps in collaborazione con il Teatro della Toscana, il Comune di Firenze e la Regione Toscana, e avrà luogo al Teatro della Pergola da sabato (6 luglio) a giovedì 11 e le iniziative si svolgeranno sia nella Sala Grande sia nel Saloncino.

Saranno presenti al meeting il Conservatoire royal de Bruxelles – Department du theatre et des arts de la parole di Bruxelles – Belgio; la Rider university – Department of performing arts di Lawrenceville del New Jersey in Usa; la Sharjah performing art ppaa degli Emirati Arabi Uniti; la Royal academy of dramatic art di Londra; l’Accademia Teatrale di Firenze.

Per questa edizione saranno ospiti d’eccezione, con alcune speciali masterclass il lead voice tutor Joe Windley, già docente della prestigiosa Royal academy of dramatic art di Londra e nominato nel 2023 ambasciatore inorario del Meta che terrà per i partecipanti due Acting workshops sulla tecnica vocale e sull’interpretazione, il docente Matt Ball professore all’unica accademia teatrale araba del Medio Oriente, la nuova Sharjah performing art di Dubai, che terrà uno workshop di recitazione e movimento; il professor Sean McCarther della Rider university dagli Stati Uniti terrà uno speciale workshop sulla coreografia del combattimento; altri importanti docenti si alterneranno negli workshops e seminari: dal Belgio interverranno Jean-François Brion esperto di tecnica vocale insieme a Isabelle Beirens esperta di tecnica del movimento, da Londra Elizabeth Ballinger della Royal academy of dramatic art con un workshop sul movimento scenico, Emanuele De Luca (Université de Nice – Ctela Elci – Sorbonne Université) modererà e condurrà alcuni seminari insieme a Pietro Bartolini direttore del meeting, l’artista Tiziana Acomanni realizzerà un laboratorio sul tema delle “emozioni e le immagini”.

I lavori si articoleranno in seminari di approfondimento teorici sulle metodologie teatrali applicate nelle scuole di teatro e in workshop pratici dove gli allievi attori dei diversi paesi lavoreranno insieme sotto la guida dei docenti delle accademie per sperimentare lo stato dell’arte della pedagogia teatrale europea e extraeuropea. Ogni accademia presenterà la sera sul palco della Sala Grande della Pergola e in Saloncino uno spettacolo in lingua originale realizzato con i propri giovani studenti attori. Lo spettacolo a cura dei giovani attori arabi sarà Palestina.

Il calendario degli spettacoli aperti al pubblico

Lunedì 8 luglio alle 20,45 Sala Grande Pentesilea – Accademia Teatrale di Firenze (in lingua italiana)

Martedì 9 luglio alle 20,45 Sala Grande The Fire – Rider University Lawrenceville (in lingua inglese).

Mercoledì 10 luglio Saloncino alle 20,15 Intimacy – Conservatoire royal de Bruxelles (in lingua francese), alle 21,30 in Sala Grande Accidentaly Alive – Sharjah United Arab Emirates- Sharjah Dubai (in lingua araba con sottotitoli).

Giovedì 11 luglio Sala Grande alle 20,45 The Winter Tale di Shakespeare – Royal Academy of Dramatic Art di Londra Regno Unito (in lingua inglese con sottotitoli)

Per accedere al meeting come uditori è necessario registrarsi qui. Sito web: www.accademia-teatrale.it.