La trap e il dissing? Hanno antenati nel Quattrocento: insolito tour a Firenze

FIRENZE – Il dissing? Risale al Quattrocento.

Sabato (31 gennaio) a Firenze spazio ai sonetti a contenuto erotico-burlesco, allle tenzoni tra poeti, a storie divertenti di osterie e beoni, che echeggeranno nuovamente nei meandri del centro storico di Firenze.

Vibreranno nei vicoli e nelle piazzette dove nel Quattrocento si esibivano – come veri e propri trapper rinascimentali, cantimpanca come il Burchiello e il Pistoia, letterati illustri come Lorenzo Il Magnifico, Luigi Pulci e Poliziano.

L’evento è orchestrato dal filologo Luca Spini, condotto dalla guida Valerie Pizzera e vanta la partecipazione del giornalista Alessandro Antico, caporedattore della Nazione e autore di brevi video sulla storia di Firenze pubblicati sui social network del quotidiano, che ci parlerà anche del fallito golpe dei Pazzi, un evento non solo fiorentino.

Il percorso animato partirà alle 15 da piazza della Signoria – alla scoperta dei luoghi in cui sorgevano le numerose buche frequentate dai beoni, delle piazzette in cui si esibivano i poeti canterini – e si concluderà con un gotto di vino e un crostino in un appartamento privato di via Maggio. .

La quota di partecipazione è di 18 euro, brindisi e auricolari inclusi.

La prenotazione è obbligatoria alla mail anotherfirenze@gmail.com o al numero 346.4904719.