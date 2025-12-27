10.6 C
Nel 2026 agli Uffizi una mostra dedicata a Lorenzo il Magnifico

L'annuncio della galleria fiorentina e del suo direttore, Simone Verde: "La sua vita si chiude dove si apre il mondo della storia moderna"

REDAZIONE
Nel 2026 agli Uffizi una mostra dedicata a Lorenzo il Magnifico (foto ufficio stampa Uffizi)
1 ' di lettura
FIRENZE – Magnifico 1492. Questo il titolo della grande mostra, dedicata a Lorenzo, il più celebre esponente  della dinastia medicea, che le Gallerie degli Uffizi stanno organizzando per il prossimo anno.

L’esposizione, unica nel suo genere, intende proporsi al pubblico come autentica e dettagliata ricostruzione, la più ampia mai messa in campo, della ricchissima collezione dei Medici, raccolta e custodita nel palazzo di famiglia di via Larga a Firenze, oggi  Palazzo Medici – Riccardi – così come descritta e inventariata nel 1492, alla morte di Lorenzo.

Oltre ad una vasta selezione di dipinti e sculture con veri e propri capolavori, vi saranno dunque vasi, gemme, cammei, monete, codici, carte geografiche, a testimonianza della variegata e multiforme gamma di interessi, passioni e curiosità che costituì uno dei tratti più tipici della stirpe medicea. A coronare il progetto la ricomposizione di uno dei più importanti cicli della storia dell’arte occidentale che le gallerie sveleranno nei prossimi mesi.

Magnifico 1492 si terrà nell’autunno 2026; tanti e di rilievo i prestiti di opere in arrivo da un ampio novero di musei italiani e internazionali. Oltre un centinaio, complessivamente, le opere che andranno a comporre il percorso espositivo.

Lorenzo di Piero de’ Medici, noto come il Magnifico (1449-1492), è universalmente riconosciuto come il più famoso regnante della dinastia che governò Firenze e la Toscana tra Quattro e Seicento. Politico scaltro e capace ma soprattutto fervente promotore della cultura e delle arti, tanto da divenire incarnazione del concetto stesso di mecenatismo, si circondò di alcuni tra più brillanti intellettuali del suo tempo, quali Angelo Poliziano, Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola, e di geni dell’arte del calibro di Botticelli e Michelangelo, riuscendo così a trasformare Firenze nella capitale incontrastata del Rinascimento.

Il direttore Simone Verde così sulla mostra: “È un vero spartiacque: la sua vita si chiude dove si apre il mondo della storia moderna che abitiamo ancora oggi. Ovvero nell’anno della scoperta delle Americhe”.

© Riproduzione riservata

