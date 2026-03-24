Ok alla Scuola popolare di drammaturgia. E la Fondazione Teatro della Toscana ritira il ricorso al Tar contro il Mic

FIRENZE – La Fondazione Teatro della Toscana ha ricevuto comunicazione dal ministero della cultura della positiva valutazione sul progetto speciale Scuola popolare di drammaturgia.

L’iniziativa, ideata da Stefano Massini che ne dirigerà indirizzi e attività, trae fondamento dall’esperienza estremamente positiva della Scuola popolare di scrittura, che nel 2025 ha evidenziato una domanda ampia e trasversale di ascolto e confronto, portando nei teatri migliaia di partecipanti e costituendo la prima tappa di un percorso che darà al Teatro della Toscana una missione specifica e peculiare sotto la direzione artistica di Massini stesso.

Con la Scuola popolare di drammaturgia prosegue dunque quell’esperienza e si consolida in un percorso dedicato alla scrittura teatrale contemporanea, portando questo progetto anche al di fuori degli spazi canonici dello spettacolo dal vivo. L’obiettivo è infatti costruire progressivamente un luogo di formazione, elaborazione e confronto capace di mettere in relazione creazione artistica, trasmissione dei saperi e apertura alla società. Le attività aperte al pubblico, i percorsi dedicati alle scuole e gli interventi nei luoghi della cura e della fragilità sociale costituiscono le diverse articolazioni di un lavoro che intende costruire nel tempo un programma sempre più strutturato dedicato alla scrittura per il teatro e non solo.

La condivisione da parte dei soci della Fondazione — Comune di Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Pontedera e Fondazione Cr Firenze — rispetto al riconoscimento del ministero della cultura, assume il valore di un gesto di responsabilità volto a consolidare le condizioni di stabilità e sviluppo del prestigioso progetto artistico e culturale del Teatro della Toscana considerato da tutti una indiscussa eccellenza nel panorama nazionale e internazionale.

La Fondazione Teatro della Toscana ha ritirato il ricorso, che vede contrapposti da mesi il ministero della cultura e il cda della Fondazione, per non influire negativamente sul sistema teatrale nazionale e per non costringere ulteriormente la struttura in un clima di incertezza. Questo clima di distensione è stato voluto e perseguito dalle parti, al fine di consentire a un’istituzione così rilevante come la Fondazione Teatro della Toscana di concentrare le proprie forze sul mantenimento, la valorizzazione e il rilancio di un’attività sempre più attenta al presente e rivolta al futuro.

“Un riconoscimento importante da parte del Ministero, quello che riguarda la Scuola popolare di drammaturgia. Il nostro teatro sta crescendo grazie al lavoro svolto con il direttore artistico Stefano Massini, sia in termini di pubblico sia di qualità. Si apre una nuova fase, che ci vede impegnati nella crescita del Teatro della Toscana e nello sviluppo di nuovi rapporti di collaborazione con il Ministero. Il teatro potrà così crescere dal punto di vista artistico e consolidarsi sempre di più come istituzione di eccellenza e la Scuola Popolare di Drammaturgia affermarsi come un punto di riferimento nazionale”, dice la sindaca di Firenze e presidente del Teatro della Toscana Sara Funaro.

“Non immaginate una acuola con pochi allievi selezionati e docenti che facciano lezione in qualche aula staccata dalla realtà per preparare qualcuno a inviare testi ai premi di drammaturgia. Niente di tutto questo. Parliamo di un insieme di iniziative articolate e di ricaduta su tutto il pubblico, così come fu evidente già nei primi appuntamenti della Scuola popolare di scrittura nel 2025, rivolta non a caso a tutti senza requisiti. Questo nuovo percorso guarderà allora al nostro pubblico intero, e in esso agli anziani, ai più deboli, ai giovanissimi delle scuole. Sotto il cappello di questa nuova scuola riconosciuta dal ministero creeremo (come stiamo già facendo) corsi e occasioni per ognuno, puntando a fare della Toscana un vero Centro nazionale di drammaturgia come mai è esistito in Italia, luogo di confronto e di stimolo per tutto quello che si muove nel nostro paese sulla scrittura per la scena”, dice Stefano Massini, direttore artistico del Teatro della Toscana.