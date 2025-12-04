Ambient’AMO, la Toscana premia le sue scuole: trionfano il Buzzi di Prato e il Barsanti di Massa

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La cornice della gipsoteca del liceo artistico di Porta Romana ha accolto oltre 200 studenti arrivati da tutta Italia. L’occasione è stata la cerimonia nazionale dei concorsi indetti dall’Osservatorio for Independent Thinking (ex Osservatorio Permanente Giovani-Editori).

L’evento ha celebrato i percorsi svolti nell’anno scolastico 2024/2025 nell’ambito de Il quotidiano in classe, grazie alla sinergia con partner come Enel, Crédit Agricole, Regione Toscana e le principali testate giornalistiche nazionali.

Protagonista del dibattito è stato Nicola Lanzetta, direttore Italia del Gruppo Enel. Intervistato dal giornalista di Sky Tg24 Luigi Casillo, il manager ha dialogato con i ragazzi sulle sfide della transizione energetica. “Serve innovazione e servono investimenti”, ha spiegato Lanzetta. Ma non basta la tecnologia. Fondamentale è la sicurezza energetica nazionale, un obiettivo raggiungibile solo attraverso una forte collaborazione tra pubblico, privato e mondo della scuola. Proprio in quest’ottica si inserisce il concorso “E-project: ecological literacy”. Gli studenti hanno presentato lavori originali su temi come la casa intelligente e l’energia quotidiana. Tra i premiati spiccano istituti di Genova, San Martino in Pensilis, Brescia e Presezzo.

Spazio poi al territorio con il presidente della Regione, Eugenio Giani. Il governatore ha consegnato i riconoscimenti per Ambient’AMO, il contest dedicato alle scuole toscane. I ragazzi si sono cimentati in reportage sulla viabilità storica regionale. A trionfare sono stati gli studenti del Tullio Buzzi di Prato, con un lavoro sulla Via Medicea, e i ragazzi del Barsanti di Massa Carrara, che hanno esplorato le vie del passato.

La sostenibilità è stata il filo conduttore anche del premio Sosteniamo il Futuro, promosso con Crédit Agricole Italia. Vittorio Ratto ha premiato le classi di Macerata e Napoli per i loro elaborati su ambiente e sviluppo. Infine, il cuore del progetto: il giornalismo. Il concorso ilquotidianoinclasse.it ha visto prevalere la redazione dell’istituto Majorana di Cassino. Un riconoscimento al valore di formarsi un’opinione personale sui fatti del mondo e saperla raccontare con chiarezza.