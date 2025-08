Rock Contest 2025: aperte le iscrizioni per la manifestazione dedicata agli emergenti

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Riapre il bando del Rock Contest di Controradio, il principale concorso nazionale dedicato agli artisti under 35, il quale ha scoperto cantanti oggi molto celebri come Lucio Corsi e Emma Nolde.

C’è tempo fino al 22 settembre per candidarsi su rockcontest.it caricando tre brani originali: non contano le etichette – anzi, il contest è riservato a chi è libero da vincoli discografici o editoriali – e sono benvenuti tutti i generi, dal rock all’indie, dall’elettronica all’urban fino al nuovo cantautorato. Sotto la direzione artistica di Giuseppe Barone, il Rock Contest punta sull’esperienza dal vivo e sulla costruzione di percorsi reali per chi inizia.

Tra le centinaia di candidature verranno scelti 30 artisti che, dal 28 ottobre a Firenze, si sfideranno in cinque eliminatorie e due semifinali fino alla finale del 13 dicembre al Viper Theatre. Oltre alla votazione della giuria, conterà anche il pubblico in sala e online; per chi arriva da fuori Toscana è previsto un rimborso spese per la fase eliminatoria. In giuria, insieme a musicisti come Whitemary, Coca Puma, Lamante ed Emma Nolde, ci saranno etichette e agenzie tra le più autorevoli (42 Records, Woodworm, Carosello, La Tempesta, Locusta, All Things Live, Panico Concerti e altre), rendendo l’evento un’occasione preziosa per farsi notare.

I premi sono concreti: 3mila euro al primo classificato; cinque giornate di studio al Sam Recording Studio al secondo; il Premio Fse/Giovanisì da 2mila euro per produrre e registrare due brani sulla condizione giovanile; il Premio Erriquez (2mila euro) con tre giorni di studio o la produzione di un videoclip; la Best Live Experience con tre giorni di residenza al Teatro Marchionneschi sotto la supervisione di Antonio Aiazzi; e l’Ernesto De Pascale per la migliore canzone in italiano, con registrazione professionale al Sam.

Per molti, partecipare ha significato l’inizio di un vero percorso e la storia del contest lo dimostra.