Museo del farmaco a Firenze, rilancio per lo Stabilimento Militare

FIRENZE – Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze entra in una nuova fase della sua storia. Un articolato progetto di recupero e valorizzazione punta a trasformare la storica struttura in un polo aperto alla città, con due iniziative di punta: la realizzazione di un museo del farmaco – definito un unicum a livello internazionale – e l’apertura di uno store dedicato alla vendita dei prodotti realizzati dall’istituto.

A fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori è stata l’assessora regionale Cristina Manetti, che nella giornata di oggi ha visitato la struttura accompagnata dal comandante colonnello Arcangelo Moro.

Al centro della visita, la volontà di rafforzare il legame tra lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare e la cittadinanza fiorentina. Il museo del farmaco rappresenterebbe un’occasione unica per raccontare una tradizione scientifica secolare, mentre lo store avvicinerebbe il pubblico ai prodotti dell’istituto, espressione di qualità e know-how tutto italiano.

Manetti ha sottolineato come il progetto vada nella direzione giusta, coniugando tradizione, innovazione e accessibilità. “Questa realtà rappresenta un patrimonio straordinario per Firenze e per tutta la Toscana”, ha dichiarato l’assessora, definendo l’iniziativa un esempio virtuoso di valorizzazione del patrimonio pubblico.

Il comandante Moro ha a sua volta evidenziato la portata strategica dell’apertura alla città, che ambisce a rendere lo stabilimento un punto di riferimento non solo per il settore farmaceutico, ma anche per la cultura e la divulgazione scientifica.

L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia di rilancio istituzionale, che mira a integrare lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze nel tessuto urbano e culturale della città. L’obiettivo è offrire nuove opportunità di conoscenza e fruizione a fiorentini e visitatori, trasformando un luogo storicamente legato alla produzione militare in uno spazio vivo, accessibile e orientato alla comunità.