Torna il grande appuntamento con la tradizione con il Palio di Fucecchio

FUCECCHIO – Si è tenuto ieri nella splendida cornice del parco Corsini, l’ultimo appuntamento di avvicinamento al 45esimo Palio di Fucecchio che si corre oggi (24 maggio).

Si tratta della firma dei fantini che, accompagnati da presidenti, capitani e una nutrita rappresentanza di musici, sbandieratori e contradaioli, hanno formalizzato il loro impegno con le contrade. Questo dopo aver provato – novità di quest’anno – per la prima volta l’intesa col proprio cavallo in Buca anche al sabato mattina, in occasione della terza prova obbligatoria.

Queste le monte ufficiali

Borgonovo: Andrea Sanna su Farfalla Bianca

Botteghe: Adrian Topalli su Daisa

Cappiano: Andrea Coghe su Dimoniu

Ferruzza: Michel Putzu su Donnaiolo

Massarella: Giuseppe Zedde su Little John

Porta Bernarda: Dino Pes su Premiere da Clodia

Porta Raimonda: Francesco Caria su Babylonias

Querciola: Carlo Sanna su Ceccomitocca

Samo: Antonio Siri su Galateo Sardo

San Pierino: Gavino Sanna su Dyllu

Sant’Andrea: Giovanni Atzeni su Communiquè

Torre: Sebastiano Murtas su Enalotto Super

“Il Palio di Fucecchio è identità, cura e appartenenza – ha detto la sindaca Emma Donnini -. Appartenenza ed identità perchè i contradaioli fanno di tutto per fare bella la propria contrada e questo rende più bella anche la nostra città. Cura, infine, per le persone e gli animali, con cui ci avviciniamo alla nostra magica Buca del Palio, passando per la sfilata che domani attraverserà il centro storico. Buon Palio a tutti e viva la città di Fucecchio”.

Oggi alle 9,30, è in programma la sfilata storica con partenza da viale Gramsci, mentre dalle 15 si terranno le corse dei cavalli alla Buca del Palio per l’assegnazione del cencio dipinto da Sara Aringhieri.

Ecco l’ordine di sfilata: Samo,Sant’Andrea, Massarella, Torre, Borgonovo, San Pierino, Ferruzza, Botteghe, Querciola, Porta Bernarda, Cappiano, Porta Raimonda.

Per quanto riguarda i biglietti sono acquistabili al costo in prevendita di 40 euro per la tribuna e 20 euro per il prato, mentre il giorno del Palio alla biglietteria i prezzi saliranno rispettivamente a 50 e 25 euro.

I biglietti per prato e tribuna sono disponibili alla tabaccheria Borghi in piazza Montanelli, mentre per il solo prato è possibile rivolgersi anche alle sedi delle 12 contrade e ad altri esercizi commerciali autorizzati: Caffè Airone (viale Colombo/rotatoria Ferruzza), The Bar (centro commerciale via Fucecchiello), Isibar (viale Gramsci), Bar Montecatini (via Trieste), Bar Cappiano (piazza Donnini) e all’Alimentari Zucchi (via borgo Valori).

È previsto l’ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino a 14 anni (nati nel 2012 compresi) e per le persone con disabilità con accompagnatore, che dovranno ritirare il tagliando gratuito direttamente alle casse il giorno dell’evento.