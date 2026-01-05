Esclusi da medicina? L’università di Firenze lancia il ‘piano B’: riaperti i termini per otto corsi

FIRENZE – Non tutto è perduto per gli aspiranti medici e dentisti rimasti fuori dalle graduatorie. L’università di Firenze scende in campo con un pacchetto di misure straordinarie. L’obiettivo è chiaro: garantire una seconda chance immediata a chi ha partecipato al semestre aperto senza ottenere il risultato sperato, evitando così di perdere un anno accademico.

La novità più importante riguarda i corsi a numero programmato locale. L’Ateneo ha deciso di rimettere in gioco le proprie carte. A partire dal 19 gennaio, infatti, verranno riaperti i bandi per otto specifici corsi di laurea. Non solo una riapertura temporale, ma anche numerica: la disponibilità dei posti è stata maggiorata del 20 per cento rispetto alla programmazione iniziale. Ecco i percorsi che tornano accessibili: Scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche e scienze farmaceutiche applicate. Spazio anche per l’area umanistica e tecnica con scienze dell’educazione, Tecnologie per il settore legno arredo edilizia e il corso in tecniche per le costruzioni e il territorio.

C’è poi una seconda misura che guarda al portafoglio delle famiglie. Per chi sceglie di ripiegare sui corsi ad accesso libero, l’iscrizione sarà consentita fino al 6 marzo. Il dettaglio fondamentale è economico: per gli studenti provenienti dal semestre aperto non sarà dovuto il pagamento della mora. Un’agevolazione specifica, dato che per tutti gli altri ritardatari l’onere amministrativo resta in vigore.

“Vogliamo trasformare un momento di incertezza in opportunità”, ha spiegato la rettrice Alessandra Petrucci. L’idea è quella di non disperdere le competenze acquisite in questi mesi di studio. Per chi si trova ancora nel limbo dell’indecisione, l’università attiverà anche un percorso di orientamento dedicato. Professionisti qualificati aiuteranno i ragazzi a scegliere la strada alternativa migliore per il loro futuro professionale.