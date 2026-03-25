Unifi nell’élite globale: Storia dell’Arte tra le prime 50 al mondo nel ranking QS 2026

FIRENZE – L’Università di Firenze consolida il proprio prestigio accademico su scala internazionale. I nuovi dati diffusi dall’edizione 2026 del QS World University Rankings by Subject proiettano l’Ateneo toscano nell’Olimpo dell’alta formazione mondiale, assegnandogli un piazzamento d’eccezione: l’ingresso tra le migliori 50 istituzioni del pianeta per quanto riguarda l’insegnamento della Storia dell’Arte.

I parametri e i traguardi globali

Il celebre report, che dal 2011 valuta il panorama universitario globale analizzando parametri severi come l’impatto della ricerca, la reputazione accademica e l’apprezzamento dei laureati da parte dei datori di lavoro, ha esaminato oltre seimila atenei in tutto il mondo. Di questi, solo 1.910 sono riusciti a entrare in classifica. In questo contesto altamente competitivo, Unifi è riuscita a piazzarsi in ben 34 discipline sulle 55 totali prese in esame, coprendo tutti e cinque i macro-ambiti principali dello studio.

A livello internazionale, l’istituzione fiorentina brilla particolarmente nel settore Arts & Humanities, raggiungendo il 191esimo posto assoluto grazie a un netto balzo in avanti di oltre trenta posizioni rispetto all’anno precedente. Ottime anche le performance in Life Sciences & Medicine e Natural Sciences, macro-aree in cui l’università si colloca stabilmente nel primo 15% a livello globale.

Le discipline di punta: dieci materie in crescita

Scendendo nel dettaglio dei singoli corsi, Firenze registra un miglioramento complessivo in dieci discipline. Oltre al trionfo in Storia dell’Arte, spiccano i posizionamenti nella Top 100 mondiale per Agraria e Storia classica e antica. Entrano invece tra le migliori 150 le facoltà di Archeologia, Storia, Farmacia e farmacologia e Geografia. L’Ateneo si inserisce con successo anche nella fascia tra le prime 200 università (classe 150-200) per Architettura, Geofisica, Geologia e Scienze della terra e del mare. A questo si accompagna una crescita generale delle posizioni in settori strategici come Fisica e astronomia, Matematica, Lingue moderne, Economia e gestione aziendale e nelle branche dell’Ingegneria chimica ed elettrica/elettronica.

Il podio italiano e il commento della Rettrice

Guardando ai confini nazionali, i progressi fiorentini si estendono a dodici diverse discipline. In Italia, Unifi conquista un prestigioso terzo posto in ben cinque ambiti: Agricoltura e scienze forestali, Antropologia, Geografia, Geofisica e Geologia. L’università sfiora inoltre il podio nazionale (piazzandosi quarta) in Archeologia, Storia dell’arte, Farmacia e farmacologia e Scienze della terra e del mare, chiudendo in quinta posizione per Architettura, Chimica, Storia e Infermieristica.

Un traguardo celebrato dalla rettrice Alessandra Petrucci, che inquadra questi numeri come la prova inequivocabile del posizionamento d’eccellenza dell’Ateneo a livello globale. Secondo la rettrice, i diffusi e trasversali miglioramenti certificati dal ranking QS in molteplici aree del sapere riflettono in modo chiaro la validità e la forza di un approccio accademico vincente.