Firenze: il giardino della villa di Careggi torna fruibile

FIRENZE – Una tappa significativa nel percorso di valorizzazione del patrimonio UNESCO in Toscana è stata raggiunta con il completamento dei lavori di restauro del parco e del giardino della Villa Medicea di Careggi. La storica reggia, amata da Lorenzo il Magnifico e antecedente a Palazzo Pitti, torna fruibile ai cittadini grazie a un investimento di un milione di euro da fondi Pnrr.

Un primo passo verso la piena fruizione culturale

La conclusione degli interventi sul giardino all’italiana e sul parco ottocentesco è stata salutata con entusiasmo dal Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

“Questo è il primo dei grandi interventi sulla villa a giungere a compimento. Il giardino della Villa di Careggi, così caro a Lorenzo il Magnifico, padre del Rinascimento che qui concluse i suoi giorni, viene finalmente restituito alla fruizione pubblica. Questo ritorno segue il notevole interesse già suscitato mesi fa con il primo programma di visite curato dalla Fondazione Sistema Toscana. Seguirà entro fine anno il completamento della limonaia, che sarà destinata a diventare un centro visitatori e ad ospitare diverse altre funzioni. Successivamente, giungeremo all’ultimazione del restauro del corpo centrale della villa. Per quest’ultima, auspico l’integrazione nel progetto ‘Uffizi Diffusi’ o ‘Uffizi Toscana’, affinché possa accogliere opere degli Uffizi e tornare alla sua funzione museale. Una destinazione che sarà comunque garantita anche attraverso l’esposizione di collezioni di proprietà regionale. In questo modo, Careggi potrà essere non solo un luogo di cura, dove si concentrano le funzioni sanitarie, ma anche un polo culturale di prim’ordine. Per questo è di fondamentale importanza che si possa finalmente tornare a conoscere e vivere appieno la villa”.

Parallelamente, proseguono importanti interventi di recupero e valorizzazione. Il restauro delle superfici affrescate e decorate, finanziato dal MIC con un milione di euro, è ormai vicino alla conclusione. Nel frattempo, avanzano i lavori sul corpo centrale, previsti nel secondo lotto e sostenuti da un finanziamento di cinque milioni di euro provenienti da fondi regionali ed Fsc, con termine stimato nel 2026. Si guarda già al futuro con la progettazione del terzo lotto, che includerà il recupero delle mura perimetrali del parco e degli annessi alla villa, grazie a un finanziamento di due milioni di euro da fondi regionali. Anche per questi lavori, l’avvio è previsto nel 2026. Attraverso questi investimenti, la Villa Medicea di Careggi si avvia a ritrovare il suo splendore. Sarà pronta a offrire alla comunità un rinnovato spazio di bellezza, storia e cultura nel cuore della Toscana.