Chiusura supermercato Pam Panorama, ‘I Gigli’ faciliterà la ricollocazione dei dipendenti licenziati

CAMPI BISENZIO – Il centro commerciale I Gigli faciliterà la ricollocazione dei dipendenti licenziati dopo la chiusura del supermercato Pam Panorama.

“È stato un primo incontro positivo, tutti abbiamo potuto apprezzare la disponibilità della proprietà de I Gigli che, pur non essendo un soggetto datoriale, ha dato la propria disponibilità per facilitare la ricollocazione del personale attualmente in cassa integrazione licenziato da Pam Panorama”. Così Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, al termine dell’incontro di ieri (28 gennaio) in presidenza tra la proprietà de I Gigli, le organizzazioni sindacali, già firmatarie dell’accordo firmato in Regione lo scorso venerdì e rappresentative dei lavoratori licenziati, la Regione e l’amministrazione di Campi, presente con dall’assessora al lavoro, Carla Bonora.

Tra le finalità perseguite la ricollocazione dei lavoratori licenziati grazie all’opera di ‘facilitatore’ de I Gigli, in rapporto costante con i punti vendita presenti e futuri nella cittadella commerciali. Centrale la presenza di uno sportello di Arti a I Gigli, destinato a svolgere un ruolo di primo piano per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro tra aziende presenti nel centro e i lavoratori di Pam Panorama.